Богатого бойфренда экс-звезды "Дома-2" поймали на лжи и краже пафосных фото

Три года назад Евгения Феофилактова пережила развод с экс-участником "Дома-2" Антоном Гусевым. Позже девушка призналась, что она бросила мужа из-за измен. Но её новый парень, похоже, тоже оказался нечестен.

Недавно 34-летняя блогерша представила публике своего нового бойфренда — богатого бизнесмена, владельца ресторанов и отелей Маджида Гиагиа. Пара всячески демонстрирует в соцсетях роскошный образ жизни и свою любовь друг к другу. Однако не всё так гладко, как кажется на первый взгляд.

Маджида обвинили во лжи и присвоении чужих фотографий, пишет Starhit. Так, пользовательница Сети по имени Паскаль рассказала, что по документам она всё ещё его жена. Мужчина признал, что был в браке и у него есть сын. Однако заявил, что развёлся шесть лет назад из-за "психологических" проблем супруги. И теперь она из ревности пытается помешать его счастью.

У меня всё в порядке с психикой. Хочу всем сказать, что Маджид лжёт. Его настоящая фамилия — Каки. Он врёт, что мы разведены. Это не так. Я хотела бы, но он не даёт мне развод. Я не горжусь тем, что являюсь женой обманщика Паскаль

Но, возможно, бизнесмен врёт не только насчёт личной жизни, но и насчёт своего достатка. Так, недавно его уличили в краже фото, на котором были покупки из люксовых магазинов. Однако Евгения, несмотря ни на что, продолжает называть Маджида своим мужем, королём и мужчиной мечты.

Можно годами мечтать об одном человеке, а счастье встретить с кем-то совершенно другим. Тот, про которого ты сначала думал, что у вас вообще ничего общего нет, может оказаться мужчиной твоей мечты Евгения Феофилактова

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