Богатый бойфренд бросил экс-звезду "Дома-2" из-за откровенных фото

Роман 34-летней Евгении Феофилактовой и бизнесмена Маджида Гиагиа оказался страстным и ярким, но совсем недолгим.

Пара активно демонстрировала в соцсетях свою любовь друг к другу, принимая поздравления от поклонников и не обращая внимания на злые языки. Но не успели фанаты порадоваться за девушку, как той снова пришлось переживать очередной разрыв. Спустя всего два месяца влюблённые расстались.

И если Женя пока никак не комментирует ситуацию, то её экс-бойфренд уже обозначил свою позицию. В качестве главной причины разрыва бизнесмен назвал зависимость девушки от соцсетей и жажду славы, пишет Starhit. По словам мужчины, он не хотел, чтобы возлюбленная выкладывала на всеобщее обозрение провокационные снимки.

Как бизнесмен и хорошо известный продюсер, я не хочу, чтобы моя будущая жена публиковала откровенные фото в "Инстаграме" и заботилась только о жизни в социальных сетях, а не о своей семье Маджид Гиагиа

Однако Маджид, похоже, и сам не идеален. Ведь совсем недавно его обвинили в краже чужих снимков с дорогими покупками и лжи. В соцсетях девушка по имени Паскаль рассказала, что он всё ещё женат на ней, и даже показала фото документов.

А о реакции Жени на скорый разрыв можно судить лишь по тому, что она удалила совместные фото с "мужчиной мечты" и сменила имидж. Экс-звезда "Дома-2" в лучших традициях брошенных девушек отрезала длинные локоны, сделав каре.