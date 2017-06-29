Источник в EBU: Украину оштрафуют за отсутствие России на "Евровидении"

Референтная группа, призванная изучить конфликтную ситуацию между Украиной и Россией на минувшем конкурсе "Евровидение", рекомендовала организаторам конкурса наказать Украину, применив санкции в виде серьёзного штрафа. Об этом Super стало известно из источника в Европейском вещательном союзе (EBU). Официальные сообщения о возможном штрафе появятся в течение сегодняшнего дня, гласит источник. Что касается санкций по отношению к России — их, скорее всего, применять не будут, ограничившись выражением сожаления по поводу отсутствия нашей страны на конкурсе в этом году.

Напомним, возможность применения санкций в виде штрафов либо отстранения от конкурса на какое-то время обеих стран широко обсуждалась в мае этого года, когда Украина запретила въезд в страну российской участнице "Евровидения" Юлии Самойловой.