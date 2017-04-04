Звёзды "Евровидения" отказываются лететь на вечеринку в Москву после теракта

Под угрозой срыва оказался масштабный концерт-preparty конкурса "Евровидение", намеченный на 21 апреля в Москве в концертном зале "Вегас сити холл". Как сообщили Лайфу организаторы вечеринки, после новости о страшном теракте в Санкт-Петербурге иностранные гости и участники "Евровидения" этого года прислали письма — отказы от приезда в российскую столицу.

— Изначально своё согласие на участие в концерте дали десять стран — участников "Евровидения" этого года, — рассказал Лайфу о ситуации организатор preparty Дмитрий Мельников, — но из-за сложившейся политической ситуации иностранные гости взяли паузу. 3 апреля — в день теракта в Санкт-Петербурге — главы делегаций начали присылать организаторам российской вечеринки соболезнования и уведомления, что, к сожалению, не смогут приехать в Москву.

Однако, по словам Мельникова, официальной причиной отказа от прилёта в Россию участники называют другое: неясность со статусом Юлии Самойловой — российской участницы "Евровидения" в этом году.

— Они говорят, что согласны приехать в Москву только в том случае, если Россия будет допущена до голосования в "Евровидении". По правилам каналы-вещатели в странах-участницах не могут поддержать приезд на вечеринку в страну, которая не принимает участия в самом конкурсе и не голосует. Если Россию допустят до участия в Киеве, чего в настоятельном порядке потребовали организаторы международного конкурса "Евровидение" — Европейский вещательный союз EBU, российская вечеринка пройдёт в заявленном варианте с участием представителей нескольких стран и специальных гостей, а перед концертом в Москве всех российских поклонников "Евровидения" будет ждать красная дорожка и автограф-сессия с участием звёзд. Но на данный момент мы вынуждены приостановить продажу билетов на мероприятие, — сообщил Мельников.