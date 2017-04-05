Продакшн "Евровидения" в Киеве не может начать работу в ожидании разрешения EBU

У украинской команды, отвечающей за продакшн "Евровидения", до сих пор не подписан контракт с европейским вещательным советом — EBU, официально разрешающий подготовку церемонии открытия и работу над сценической постановкой музыкальных номеров конкурса. Об этом Лайфу сообщил источник в Киеве. Согласно этой информации, вся команда до сих пор ждёт отмашки от руководства EBU, без которой они не в праве начинать что-то делать. По мнению людей, знающих внутреннюю кухню международного конкурса, происходящее свидетельствует о самых серьёзных намерениях европейских организаторов конкурса вести диалог с властями Украины до конца и в случае возникновения открытого конфликта поднять вопрос о переносе "Евровидения" в другую страну.

— EBU тянут и всё ещё не дали им подписанные документы, чтобы команда начала изготавливать всё для сцены. А нет контракта, нет и денег, — пояснил ситуацию источник.

Напомним, ранее Лайф опубликовал разговор пранкеров с главой EBU — Ингрид Дельтенре, в котором та призналась, что в Европейском вещательном союзе обсуждают перенос "Евровидения" в Германию в случае не удовлетворительного решения проблемы с участием в конкурсе россиянки Юлии Самойловой, которой запретили на три года въезд на Украину.