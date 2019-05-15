Участница от Кипра выступила на Евровидении, показав зрителям "голый" костюм

38-летняя представительница Кипра на Евровидении Тамта, открыв первый полуфинал, задала планку остальным участникам, показав стильный номер. Но больше всего зрителей поразил необычный наряд певицы, а точнее его некоторое отсутствие, пишет The Sun.

В Тель-Авиве, Израиль, стартовал долгожданный конкурс "Евровидение", на котором честь выступать первой выпала киприотской певице Тамте. Девушка представила впечатляющий номер на зажигательную песню Replay. Тамта изначально выбрала необычный наряд, который в середине номера превратился в ничто.

Девушка открыла номер в стильном и сексуальном комплекте из латексных пиджака и не то чулков, не то сапог. А висящая бижутерия привлекала внимание и вызывала вопросы. Но, когда посреди номера парни из подтанцовки сорвали с Тамты пиджак, оказалось, что под ним находится прозрачное боди.

Тут даже поклонники украинской исполнительницы Maruv, которые обвиняли киприотку в повторении стиля певицы, смущённо замолчали, потому что такой откровенности не было ни у Maruv, ни у других участников конкурса. Пользователи Сети по достоинству оценили необычный образ девушки, но некоторые посчитали такое решение сомнительным.

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