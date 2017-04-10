Тайная возлюбленная Егора Кончаловского родила ему сына

Разрыв с любимым мужчиной после 20-летнего гражданского брака Любовь Толкалина в своём "инстаграме" называет не расставанием, а новой жизнью. К слову, у бывших возлюбленных действительно начался следующий жизненный этап — у каждого свой. Пока актриса, окрылённая романом с 63-летним Борисом Гребенщиковым, приезжает к нему на гастроли, 51-летний Егор Кончаловский вновь познаёт радости отцовства. Второго апреля новая возлюбленная режиссёра Мария Леонова подарила ему сына Тимура, который появился на свет в элитном московском роддоме.

В отличие от рода деятельности Любови Толкалиной, профессия 32-летней избранницы Кончаловского не столь творческая — Мария много лет успешно работает адвокатом. Управляя юридическим департаментом одного из музыкальных каналов, Леонова смогла самостоятельно накопить на квартиру и иномарку. Привычка полагаться на собственные силы, впрочем, до сих пор не позволяет девушке принимать от режиссёра дорогие подарки.

По словам источника из близкого окружения, отношения между Марией и Егором завязались в суде. Долгое время Леонова работала с сестрой Кончаловского, которая позже посоветовала её брату в качестве адвоката. После выигранного дела режиссёр начал оказывать активные знаки внимания девушке, к тому же на тот момент его уже не связывала семейная жизнь с Любовью Толкалиной. Оставив московскую квартиру актрисе и дочери, мужчина перебрался в загородный дом, где проживала его мама, и принялся завоёвывать сердце Марии. На протяжении полугода Егор старательно задаривал девушку роскошными охапками цветов. Однако Леонова долгое время не поддавалась чарам знаменитого кинодеятеля, не до конца понимая, в каком статусе она находится. Лишь после того, как Кончаловский начал представлять её родным и друзьям своей женой, влюблённая девушка смогла окунуться в светлое чувство с головой.