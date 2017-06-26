Мама Егора Крида устроила зажигательные танцы на дне рождения сына — видео

Один из самых успешных артистов лейбла Black Star — певец Егор Крид отпраздновал 23-летие в московском ресторане Modus, куда приехал в сопровождении тигрёнка по кличке Боня. Пока Крид кормил животное молоком из бутылочки, в заведение прибыла семья именинника — отец Николай, мама Марина и сестра Полина, приехавшая на день рождения брата из США. Кроме поздравлений от обширного фан-клуба звезды, в честь праздника друзьями Егора был устроен красивый флешмоб с запуском в небо светящихся белых шаров.

С пакетами из ЦУМа и охапками цветов поздравить коллегу пришли его товарищи по лейблу — Натан и Мот, а также Яна Рудковская, Елена Перминова, Григорий Лепс, диджей Smash, Наталья Рудова и другие знаменитости.

Самым трогательным моментом дня рождения стал выход на сцену мамы именинника — Марины Петровны. Женщина дала фору танцовщицам сына и устроила зажигательные пляски под хиты Егора. Видео со дня рождения артиста опубликовал паблик Super.