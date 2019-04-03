Гендиректор Black Star подтвердил, что у Крида больше нет контракта с лейблом

Слухи о том, что 24-летний певец перестанет работать с Тимати, ходили уже давно. Обе стороны отказывались говорить на эту тему, только сильнее распаляя интерес фанатов. И вот наконец-то ситуацию прокомментировал гендиректор Black Star Павел Курьянов, он же Пашу, пишет Super.

Конфликт между певцом и лейблом нарастал с каждым днём. Крид был не согласен с условиями дальнейшего сотрудничества и требовал 50% от выручки, а главы Black Star были в ответ недовольны певцом и его поведением. Последней каплей стал его отказ выступать на Русском музыкальном фестивале в Абу-Даби из-за отсутствия настроения.

Сам Егор Крид всячески избегал разговоров о своём уходе из лейбла, но недавно стало известно, что он ведёт переговоры с новым менеджментом. Однако официального подтверждения так и не было. И вот наконец-то гендиректор Black Star объяснил, что происходит между сторонами.

У него реально закончился контракт 12 марта, мы сейчас в процессе переговоров — будем мы дальше работать, не будем, на каких условиях будем расходиться Павел Курьянов

Он также добавил, что права на товарный знак "Егор Крид" принадлежат лейблу и у него и останутся во что бы то ни стало. А сам Егор Булаткин (настоящее имя певца) может спокойно продолжать карьеру под любым псевдонимом, какой он себе ни выберет.