Егора Крида застали за поцелуями с 37-летней звездой "Ёлок"

Но преданным фанаткам певца, похоже, не стоит беспокоиться. 25-летний Крид просто получил роль в кино.

Крида застали за поцелуями с 37-летней актрисой Юлией Александровой ("Горько!", "Звоните Ди Каприо", "Ёлки") в одном из столичных супермаркетов, пишет Super. Но всё в рамках "закона". Этот дуэт играет главные роли в фильме "(Не) идеальный мужчина" режиссёра Марюса Вайсберга, который выйдет на экраны в 2020 году.

Криду досталась роль человекоподобного робота в будущем, где киборги прочно войдут в повседневную жизнь. Он окажется с дефектом, и героиня Александровой заберёт героя Егора, обладающего способностью чувствовать, к себе. Так что страстные отношения пары — всего лишь воля сценариста.

Стоит отметить, что актёрская карьера певца началась после недавнего разрыва с известным лейблом Тимати Black Star, с которым он сотрудничал с 2012 года. Криду, чьё настоящее имя Егор Булаткин, удалось сохранить сценическое имя, хотя сначала это было под большим вопросом.

Егор Крид ушёл из Black Star, сохранив своё сценическое имя