"Русский Кен" из "Дома-2" резко похудел, напугав подписчиков болезненным видом

31-летняя звезда телестройки выложила фото в "Инстаграм", добавив настораживающую подпись и попросив совета, пишет "Стархит".

Помимо участия в телешоу Егор также прославился своими постоянными модификациями. Мужчина всегда стремился к собственному идеалу внешности, соглашаясь на любые рискованные и сомнительные авантюры. В октябре прошлого года в результате очередных бьюти-процедур Егор загремел в больницу, но решимости это у парня не убавило.

Буквально вчера бывший участник "Дома-2" выложил фото, на котором нельзя было не заметить состояние Егора, близкое к анорексии. В подписи под снимком парень признался, что совсем исхудал и не знает, что делать. Раньше он всегда тщательно следил за своим весом, но постоянно был недоволен им. А вот теперь Егор понял, что, кажется, зашёл слишком далеко.

Я сейчас нехорошо себя чувствую. У меня резко упал вес, сил мало. В моём случае есть риск развития анорексии. Что бы я ни ел, вес не прибавляется. По этому поводу у меня внутренние переживания, я никуда не выхожу, у меня депрессия Егор Холявин

Парень добавил, что волнуется не только он, но и его близкие, а особенно мама. Она переживает, что у Егора впали щёки, что от него почти ничего не осталось и он похож на мумию. Однако подписчики драму Егора не оценили и посоветовали перестать заниматься ерундой и обратиться к специалистам.

Почему люди превращаются в нытиков и жалких существ? Егору нужен психотерапевт. От мужчины ничего не осталось... и дело не только в весе Пользователь "Инстаграма"

Ни один бывший жирун не расстроится, что он нынешний худун!) Так что не ври) Пользователь "Инстаграма"

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