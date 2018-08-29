"Одна тысяча пятьсот четыреста семьдесят восемь рублей! Что тут непонятного?!"

Московская кассирша стала мемом, закрепив за собой прозвище Жертва ЕГЭ, после того как клиент снял её на видео. Девушка требовала от него сумму, называя несуществующее число. Остаётся только догадываться, как давно она работает на кассе и сколько клиентов через неё прошло...

Смешной до слёз случай произошёл в одном из столичных магазинов. Кассирша по имени Маша требовала с покупателя несуществующую сумму — "одну тысячу пятьсот четыреста семьдесят восемь рублей". Мужчина в недоумении дал ей 1550 рублей, но девушка продолжает настаивать на своём. Впрочем, вам лучше посмотреть видео.

На кадрах, снятых "обманутым покупателем", видно, что кассовый аппарат показал цифру 15478.00, то есть это 15 тысяч 478 рублей. Кассир не заметила своей ошибки — сумма оказалась гораздо выше, чем должен был заплатить клиент: 1547 рублей 8 копеек.

Видеоролик появился в Сети пару дней назад и мгновенно стал вирусным. После этого случая Марию прозвали жертвой ЕГЭ. Она уже не работает в этом магазине, да и вряд ли сможет устроиться по той же стезе где-либо. Как сообщает "Москва 24", официальной причиной увольнения стало то, что она якобы заменяла беременную коллегу.