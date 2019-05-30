Кошка, волосы, пятак. Приметы, которые помогут на ЕГЭ

Современные технологии, рациональное мышление, освоение космоса — всё это хорошо. Но в России начинается пора ЕГЭ, и всё разумное уходит на второй план. А на первый выходит вера в помощь неведомых сил. Из года в год школьники используют приметы, чтобы достойно сдать экзамен. А раз вера не заканчивается, видимо, эти приметы работают. По крайней мере, они могут морально поддержать, когда в себе не уверен или плохо подготовился. Мы собрали для вас 10 самых действенных примет. Удачного ЕГЭ!

1. Оставьте волосы в покое За 3 дня до экзамена забудьте про шампунь и бритву. Волосы не мыть. Лицо и другие части тела не брить. Ногти стричь тоже не стоит

2. Мусор и грязь — ваши друзья За несколько дней нельзя выносить мусор и стирать вещи. Да, и одежду лучше надеть грязную. Чем больше пятен, тем выше балл

3. Пятак за пятёрку Такая примета чаще работает у студентов, но и школьникам сгодится. Возьмите 5 рублей и положите под левую пятку в грязном носке

4. Открытая книга — путь к провалу Ложась спать перед ЕГЭ, закройте учебники и тетради, чтобы знания не улетучились. Для пущей надёжности спите с книгой под подушкой

5. Талисман вам в помощь Возьмите на экзамен счастливую вещь. Это может быть игрушка, амулет, даже ложка, если она вызывает лично у вас приятные чувства

6. Зверей обходим стороной Чёрная кошка по дороге на экзамен — дурной знак. В немилость попали даже собаки — их лай понижает балл на ЕГЭ. Так что аккуратнее

7. Шоколадка — лучший друг Положите в кровать шоколадку — под подушку или в ноги. И съешьте её с утра. Сила поверий и какао-бобов поддержит вас на экзамене

8. Шагаем с правильной ноги Вставать с кровати рекомендуют левой ногой. Этой же ногой надо заходить в школу или класс. Но если вы левша, то всё делайте правой

9. Круглое — значит волшебное Вам нужен круглый аксессуар: кольцо, браслет, обруч на шею. Перед тем как надеть его, нужно подуть внутрь. Теперь вы под защитой