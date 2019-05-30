Кошка, волосы, пятак. Приметы, которые помогут на ЕГЭ

Современные технологии, рациональное мышление, освоение космоса — всё это хорошо. Но в России начинается пора ЕГЭ, и всё разумное уходит на второй план. А на первый выходит вера в помощь неведомых сил. Из года в год школьники используют приметы, чтобы достойно сдать экзамен. А раз вера не заканчивается, видимо, эти приметы работают. По крайней мере, они могут морально поддержать, когда в себе не уверен или плохо подготовился. Мы собрали для вас 10 самых действенных примет. Удачного ЕГЭ!
1. Оставьте волосы в покое
За 3 дня до экзамена забудьте про шампунь и бритву. Волосы не мыть. Лицо и другие части тела не брить. Ногти стричь тоже не стоит
2. Мусор и грязь — ваши друзья
За несколько дней нельзя выносить мусор и стирать вещи. Да, и одежду лучше надеть грязную. Чем больше пятен, тем выше балл
3. Пятак за пятёрку
Такая примета чаще работает у студентов, но и школьникам сгодится. Возьмите 5 рублей и положите под левую пятку в грязном носке
4. Открытая книга — путь к провалу
Ложась спать перед ЕГЭ, закройте учебники и тетради, чтобы знания не улетучились. Для пущей надёжности спите с книгой под подушкой
5. Талисман вам в помощь
Возьмите на экзамен счастливую вещь. Это может быть игрушка, амулет, даже ложка, если она вызывает лично у вас приятные чувства
6. Зверей обходим стороной
Чёрная кошка по дороге на экзамен — дурной знак. В немилость попали даже собаки — их лай понижает балл на ЕГЭ. Так что аккуратнее
7. Шоколадка — лучший друг
Положите в кровать шоколадку — под подушку или в ноги. И съешьте её с утра. Сила поверий и какао-бобов поддержит вас на экзамене
8. Шагаем с правильной ноги
Вставать с кровати рекомендуют левой ногой. Этой же ногой надо заходить в школу или класс. Но если вы левша, то всё делайте правой
9. Круглое — значит волшебное
Вам нужен круглый аксессуар: кольцо, браслет, обруч на шею. Перед тем как надеть его, нужно подуть внутрь. Теперь вы под защитой
10. Пусть вас все ругают
Отправляясь на ЕГЭ, просите родных и друзей ругать вас в уме. Но они не должны при этом использовать слова "дурак", "тупой" и т.д.
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