Как выглядит рождественский стол в 19 разных странах

Россияне празднуют Рождество в кругу семьи. Большинство блюд подаётся из мяса и рыбы. Из традиционных блюд можно отметить фаршированного жареного гуся, свиную вырезку с яблоками и капустой и пирог кулебяка. А как празднуют Рождество в других странах?

Швеция

На традиционном рождественском столе шведской семьи вы найдёте ветчину, фрикадельки, красную капусту, брюссельскую капусту, копчёного угря, сладости и рождественскую кашу. Любимым напитком в Швеции является газировка "Юлмуст".

Словакия

В Словакии на Рождество едят картофельный салат с майонезом, солёные огурцы, рыбу или мясо в панировке, квашеную капусту с колбасами и копчёную свинину.

Филиппины

На праздничном столе в Филиппинах всегда присутствуют ветчина, блюда из риса и жареная курица. Из сладостей — крем-брюле, филиппинский сорт винограда, папайя, ананас, политый сливочным маслом и сгущёнкой.

Норвегия

В Норвегии большинство блюд пришли от викингов. Это треска в сливочном масле, ребро ягнёнка. Из сладостей — семь видов домашнего печенья.

Новая Зеландия

В Новой Зеландии любимое блюдо на Рождество — мясо барбекю и морепродукты.

Нидерланды

В Нидерландах на Рождество едят мясо, колбасы, рыбу. Обязательно в каждом доме присутствует домашнее печенье.

Мексика

Главное блюдо, без которого не обходится мексиканское Рождество, — это кукурузные лепёшки тамале. В них заворачиваются различные блюда — курица, фасоль. Любимая мексиканская сладость — шоколадный напиток из кукурузы Champurrado и "Королевский пирог".

Гватемала

В Гватемале также употребляют тамале, но в этой стране они чёрно-белые, солёные и сладкие. В Гватемале их едят ровно в полночь с 24 на 25 декабря, чтобы отпраздновать день рождения Иисуса Христа.

Ямайка

На Ямайке традиционно ценятся рис, горох и красная фасоль, а также ветчина, курица и жареная говядина. К гарниру добавляют макароны, жареные помидоры, салат из картофеля. Традиционный рождественский напиток на Ямайке — белый ром.

Финляндия

В Финляндии на рождественский стол кладут ветчину, картофель, разные виды рыбы, картофельный салат, фрикадельки. На десерт — пряники, сливочные пироги и традиционный финский напиток глёг с кардамоном, похожий на глинтвейн.

Польша

В Польше на Рождество едят борщ с пельменями. На столе обязательно должно быть 12 блюд — по числу апостолов. Среди них всегда присутствует карп — символ семейного счастья и благополучия.

Великобритания

На Рождество в Великобритании едят индейку в клюквенном соусе, брюссельскую капусту, свиную нарезку, колбасы, жареную морковь, картофель с подливкой.

Португалия

В Португалии на Рождество готовят традиционное блюдо под названием Consoada, оно состоит из рыбы бакальхау (сушёная солёная треска), отварного картофеля, варёных яиц, отварного лука, отварного нута, отварной капусты, зелени и соуса, сделанного из чеснока, лука и петрушки. Другое португальское традиционное блюдо — осьминог на гриле с картофелем, жареным в духовке с чесноком, петрушкой и оливковым маслом.

Дания

В Дании на Рождество едят жареную свинину с картофелем. Также на стол кладут тёплую красную капусту, мелкий карамелизированный картофель и чипсы. На десерт подаётся рисовая каша с миндалём, взбитыми сливками и ванилью.

Ботсвана

В Ботсване на Рождество и другие важные праздники традиционно подают рис, салат, жареную курицу и морепродукты.

Барбадос

Рождественский стол на Барбадосе состоит из традиционного пирога с индейкой, ветчиной и карамелизированным картофелем. На гарнир подаются рис, горох, салаты, пирог с макаронами и фарш в американском стиле. На десерт — пирог с мороженым, чизкейк и пудинг.

Венесуэла

В Венесуэле на Рождество едят лепёшки под названием Hallaca, напоминающие кукурузные лепёшки. На стол ставят жареную свинину или индейку, фаршированную ветчиной, изюмом и маслинами. В качестве гарнира присутствует куриный салат с картофелем, морковью и горошком. На десерт венесуэльцы едят шоколадный торт, пропитанный ромом.

Швейцария

В Швейцарии кусочки мяса окунают в кипящий бульон, после этого готовое блюдо подают с картофелем фри или чипсами и различными соусами для мяса.