Плюнуть на суши. Опасно ли заказывать еду на дом?

В Турции разгорелся восхитительный скандал. Доставщик пиццы, перед тем как передать её клиенту, плюнул в блюдо. В результате клиент из-за переживаний и страхов похудел на 6 кг, а пиццерия потеряла 20% заказов, а значит, и денег. С одной стороны, смешной инцидент, с другой — серьёзный вопрос.

Чем мы занимаемся, когда приходим домой? В первую очередь? Не снимаем ботинки или туфли — сначала мы перевариваем очередную порцию спама, которой жителей городов снабжают чуть ли не ежедневно. Перед тем как зайти домой, мы в обязательном порядке узнаём о скидках на суши, о доставке лучших осетинских пирогов прямо из Владикавказа, о пицце, бургерах, воках и многом другом.

Откуда у нас так много доставок и что они нам доставляют? Вот с ресторанами и кафе всё вроде бы понятно, Елена Летучая везде полетала и всё проверила. Не то что бы мы уверены в качестве еды в баре, пабе или кафе, но хотя бы теоретически нам известно, с кем нужно общаться, если что-то пошло не так.

А с кем вы будете общаться в случае отравления блюдами из условной "Суши-мании" или "Вок-эйфории" (оба названия придуманы только что и не имеют ничего общего с реальными компаниями, если таковые вдруг существуют)?

Почему мы заказываем доставку еды, в принципе понятно. Нам лень куда-то идти, нам хочется устроить импровизацию праздника, мы хотим хотя бы на секунду ассоциировать себя с героями американских фильмов, которые, кажется, только тем и заняты, что постоянно заказывают еду с доставкой.

А как в условной "Самойлучшейпиццереутова" относятся к соблюдению санитарных норм? Гарантируют ли они адекватность сотрудников, отвечающих за доставку еды на дом? Истории, в которых доставщики подъедают угощение или портят его, происходят буквально каждый день. В новости, разумеется, попадает далеко не каждый случай.

Вы, допустим, помните, где последний раз заказывали доставку? А вы хотя бы раз, вместо того чтобы суетливо сунуть курьеру чаевые, интересовались сертификатами соответствия и прочими документами, которые необходимы всем предприятиям общественного питания?

Вот, допустим, в каждом кафе просто обязана быть книга жалоб и предложений. И уголок потребителя тоже должен быть. А в случае с доставкой из "Папы Джонса" или "Додо пиццы" куда обращаться, если недоволен качеством или чем-то ещё? Ладно, здесь я назвал известные бренды, вероятнее всего, у них всё в порядке с ответственностью перед клиентом. Что делать с условным ООО "Василёк"? Единственный более-менее осмысленный путь — обращение в Роспотребнадзор.

Но мы же с вами воспитаны на недоверии к контролирующим органам. В общем-то, пример "Зимней вишни" с халатностью проверяющих из МЧС доказывает, что проверки далеко не всегда помогают, даже когда речь идёт о человеческих жизнях. Что же делать и как не попасть в беду?

На своём опыте могу дать несколько простых и очевидных советов, которые между тем помогут вам либо не получить испорченную еду, либо, если качество еды не устроит, а вы за неё уже расплатились, попытаться возместить ущерб и наказать нерадивого доставщика.

Во-первых, если курьер не отдаёт вам настоящий кассовый чек, вы не отдаёте ему деньги. Очень простое правило. Кассовый чек — официальный документ, с его помощью вы можете возместить ущерб, получить данные о компании-изготовителе, обратиться в контролирующие органы. Вам не выдают чек — вы отказываетесь от покупки и не тратите деньги на еду сомнительного качества. Да, придётся поголодать, зато не обеднеете и не отравитесь.

Во-вторых, вы проверяете еду при курьере. Не нужно стесняться или переживать из-за того, что курьеру приходится вас ждать. Это часть его работы. Поэтому, сколько бы ни было контейнеров и коробочек, не поленитесь заглянуть в них. Случайная выборка, если коробок уж больно много, — тоже хороший способ. Курьер-верблюд не угадает, в какую именно коробку вы заглянете.

В-третьих, заказывайте еду из известных в вашем регионе компаний. Люди, уже потратившие время и силы на развитие бренда, уж точно больше заботятся о качестве, чем какие-то безымянные конторки, которым без году неделя и им вообще случайно упал контейнер тухлого лосося и они придумали его реализовать с помощью цистерны варёного риса.

В-четвёртых, перед заказом в той или иной доставке почитайте отзывы. Слепо верить им не стоит, поскольку всегда действует правило, согласно которому человек в десять раз более замотивирован именно на негативный отзыв, а если всё в порядке, он просто промолчит. Звоночек — отсутствие отзывов вообще.

В-пятых, если вам просто кажется, что с едой что-то не так, не нужно превозмогать себя и доедать, потому что уплочено. Лучше сворачивайте пиршество и выясняйте, что не так. В случае же хотя бы первых признаков пищевого отравления, не стесняйтесь вызывать скорую — лучше перестраховаться. Пищевые отравления могут быть опаснее "Новичка".