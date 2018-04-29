По-индийски, из квашеной капусты, из чая и кофе. 10 необычных рецептов шашлыка

Майские праздники у многих из нас ассоциируются с двумя вещами — дачей и шашлыком. Как необычно замариновать мясо, чтобы удивить самого притязательного гурмана.

Из квашеной капусты

Такой вариант маринада лучше всего подходит для свинины (порция рассчитана на 200 граммов карбонада). Мясо должно находиться в замоченном виде в течение 10–12 часов.

Ингредиенты:

Квашеная капуста — 500 г

Лук — 2 шт.

Кладём капусту на мясо. Крупно режем лук, руками выжимаем из него немного сока на капусту, а после кладём сверху. Оставляем в таком виде мариноваться.

"Привет из Индии"

Вариант для тех, кому по душе курица. Количество маринада рассчитано на 1 кг грудки или филе. Чтобы замариновать мясо, достаточно часа.

Ингредиенты:

Питьевой йогурт (без вкусов) — 1 л

Манго — 1 шт.

Чеснок — 6–7 зубчиков

Карри — 50 г

Кинза (если вы её едите) — 1 пучок

Молотый сухой имбирь — 5 г

Мускатный орех — 5 г

Соль — по вкусу

Манго чистим, измельчаем в блендере. Добавляем чеснок, кинзу, вливаем питьевой йогурт. Перемешиваем до однородной массы. После этого добавляем специи и соль, ещё раз перемешиваем. Заливаем маринадом нашу курицу.

По-турецки

Маринад рассчитан на 1 кг баранины. Мариноваться мясо будет в течение полутора-двух часов.

Ингредиенты:

Луковица — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Томатная паста — 1 ст. ложка

Помидор — 1 шт.

Зира — 0,5 чайной ложки

Иссоп — 0,5 чайной ложки

Чёрный перец — на кончике ножа

Соль — по вкусу

Лук нарежьте полукольцами. Почистите помидор, пропустите через блендер. Чеснок натрите на мелкой тёрке. Все ингредиенты смешайте, добавьте порезанное крупными кубиками мясо.

С грейпфрутом

Этот маринад рассчитан на 1 кг свинины. Хотя он прекрасно сочетается и с бараниной, и с куриным филе. Только свинину и баранину нужно мариновать не менее пяти часов, а курочке хватит и полутора.

Ингредиенты:

Грейпфрут — 1 шт.

Кинза или укроп — 50 г

Молотый чёрный перец — 5 г

Соль — по вкусу

Выжимаем сок из грейпфрута, мелко режем зелень, добавляем перец и соль. Маринуем мясо.

Ягодный

Маринад рассчитан на 1 кг карбонада. Выдерживать около 10 часов.

Ингредиенты:

клюква — 500 г

кардамон — 1 ч. л.

Раздавливаем руками ягодки, добавляем кардамон и убираем в прохладное место.

По-гречески

Своё название этот маринад получил за оливковое масло в составе. Лучше всего нам подойдёт 1 кг карбонада. Впрочем, баранину в таком составе тоже можно замачивать. Мясо будет готово к жарке через 6–7 часов.

Ингредиенты:

Лук — 1 шт.

Сладкий перец — 1 шт.

Оливковое масло — 50 мл

Базилик сухой — 1 щепотка

Соль — по вкусу

Луковицу режем кольцами, сладкий перец — кусочками. Заливаем мясо оливковым маслом, добавляем овощи и базилик, солим по вкусу и всё перемешиваем.

"Похмельный"

Основу этого маринада составляет рассол от огурцов и помидоров. Лучше всего он подходит для баранины (рассчитано на 1 кг).

Ингредиенты:

Рассол от консервированных помидоров или огурцов — 1 л

Лук — 2 шт.

Молотый красный перец — 0,5 ч. л.

Молотый чёрный перец — 0,5 ч. л.

Лук мелко нарезаем, смешиваем с красным и чёрным перцем, а затем добавляем к мясу и оставляем на один час. После этого добавляем рассол и убираем на 8–10 часов в холодильник.

Мёд с ананасами

Рассчитан на 1 кг куриного филе. Мариновать два часа.

Ингредиенты:

Свежий ананас — 0,5 шт.

Соевый соус — 100 мл

Мёд — 2 ст. л.

Яблочный уксус —50 мл

Чеснок — 3 зубчика

Молотый чёрный перец — 5 г

Соль — по вкусу

Мясо натираем измельчённым чесноком, солим, перчим, укладываем в кастрюлю. Ананас чистим от кожуры, режем небольшими кубиками и добавляем к мясу. Делаем смесь из мёда, уксуса и соевого соуса, а затем заливаем ею мясо с ананасами.

Чайный

Рассчитан на 1 кг свинины или телятины. Мариновать 3–5 часов.

Ингредиенты:

Крупнолистовой чёрный чай — 50 г

Молотый чёрный перец — 5 г

Соль — по вкусу

Нарезанное мясо солим и перчим. Чай заливаем кипятком (воды должно быть столько, чтобы покрыть мясо), даём ему настояться 15 минут. Получившейся заваркой заливаем мясо.

Кофейный

Для такого маринада лучше всего использовать карбонад. Он получит приятный темноватый оттенок. Количество маринада рассчитано на 1 кг мяса. Замачивать не менее шести часов.

Ингредиенты:

Лук — 2 шт.

Горячий сваренный крепкий несладкий кофе — 500 мл

Оливковое масло — 2 ст. л.

Молотый черный перец — 5 г

Соль — по вкусу

Порезанное мясо солим, перчим, смешиваем с луком, порезанным кольцами. Добавляем оливковое масло и перемешиваем. Заливаем всё горячим кофе. Затем оставляем при комнатной температуре до остывания, после чего убираем в холодное место.