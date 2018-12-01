10 самых дорогих блюд планеты, которые просто не могут стоить своих денег

Человечество придумало множество способов нерационально потратить деньги, и невероятно дорогие блюда — один из самых популярных. Лайф собрал десять необычных продуктов, которые стоят поистине баснословных денег.

10. Пицца Royale 007

Может ли пицца стоить 4200 долларов? Может, если приготовить её из вымоченного в коньяке лобстера, икры, оленины и других деликатесов, посыпать золотыми хлопьями и продать с аукциона. Именно так поступил шотландский шеф-повар Доменико Кролла, а покупателем стал итальянский адвокат и коллекционер Маурицио Морелли.

9. Чёрный арбуз сорта "Дэнсукэ"

В 2008 году один из этих редких арбузов был продан на аукционе в Японии за 6100 долларов. Это не кажется безумием, но драгоценные чёрные арбузы всё равно стоят дешевле, чем королевские дыни (о них ниже).

8. Десерт Stilt Fisherman Indulgence

Десерт за 14 500 долларов? Почему бы и нет, считает шеф-повар ресторана Fortress Resort, Шри-Ланка. В состав блюда входит кассата, консервированные фрукты, ирландский крем, дорогой алкоголь и аквамарин размером 80 каратов.

7. Королевская дыня "Юбари"

А вот и обещанные дыни — рекордсмены в мире фруктов. В 2008 году пара таких дынек ушла с аукциона за 23 500 долларов. Неудивительно, что этот фрукт считается статусным подарком, который не стыдно вручить дорогому партнёру по бизнесу.

6. Мороженое Frrrozen Haute Chocolate

Ещё один драгоценный десерт — на этот раз стоимостью 25 000 долларов. В составе мороженое, съедобное золото, шоколадные конфеты и взбитые сливки. "Фишка" десерта — в сервировке, ведь бокал, украшенный золотым браслетом с бриллиантами, и золотую ложечку клиент может забрать с собой.

5. Тако

Тако. Просто тако за 25 000 долларов от мексиканского шеф-повара Хуана Лицерио Алькала. В составе говядина, креветки, черная икра, черный трюфель, дорогой алкоголь и, конечно же, золото.

4. Золотая канноли

Очередной неадекватно дорогой десерт — на этот раз золотая трубочка с сырным кремом за 26 010 долларов. Придумал его ресторатор Джаспер Мирабиль — младший из Канзас-Сити. Вместе с пирожным клиенту подают бриллиантовое ожерелье, цена которого и составляет большую часть стоимости десерта.

Белужья икра "Алмас"

Икра белуги-альбиноса "Алмас" производится в Иране, продаётся в золотой баночке и стоит около 36 000 долларов за килограмм. Причём чем светлее икра, тем выше цена.

Шоколадный пудинг

Самый дорогой десерт в мире приготовил британский шеф-повар Марк Гвиберт. Пудинг, сделанный в виде яйца Фаберже, включает четыре вида бельгийского шоколада, шампанское, икру и съедобное золото. Венчает этот гастрономический беспредел великолепный бриллиант. Стоимость десерта — 35 000 долларов.

Белый трюфель

В 2007 году белый трюфель весом в полтора килограмма был продан на аукционе в Макао за 330 000 долларов. И это абсолютный рекорд среди продуктов — еды дороже человечество пока не придумало. Покупателем драгоценного гриба стал местный бизнесмен Стенли Хо.