Девушка пошутила о своей любви к чесноку в Twitter и собрала 200 тысяч лайков

Когда Николь Терсини рассказала в Twitter о своих гастрономических пристрастиях, она вряд ли ожидала, что запись станет вирусной. Но именно так и произошло — любительницу чеснока пришли поддержать десятки тысяч единомышленников.

Девушка выложила в Twitter фотографию двух десятков зубчиков чеснока, которыми она планирует заменить два, положенных по рецепту. И неожиданно встретила бурную поддержку.

Рецепт: 2 зубчика чеснока. Я: поняла Николь Терсини

Пользователи поставили "твиту" Николь почти 200 тысяч лайков и репостнули его 40 тысяч раз. В комментариях они поделились своим опытом готовки.

Забавный факт. В детстве я думал, что зубчик — это целая головка чеснока, поэтому когда рецепт требовал 2−3 зубчика, я говорил: "Хм, это кажется перебором, но мне подходит" @tinybutpetty

В первый раз, когда я сделал хумус, я неправильно прочитал рецепт и использовал две головки. Именно я стал причиной, по которой вымерли вампиры @Majhnsn14

Кстати, автор оригинального "твита" также не осталась в стороне и появилась в комментариях с ещё одной шуткой про любимый продукт.