Девушка пошутила о своей любви к чесноку в Twitter и собрала 200 тысяч лайков

Девушка выложила в Twitter фотографию двух десятков зубчиков чеснока, которыми она планирует заменить два, положенных по рецепту. И неожиданно встретила бурную поддержку.
Рецепт: 2 зубчика чеснока. Я: поняла
Николь Терсини
Пользователи поставили "твиту" Николь почти 200 тысяч лайков и репостнули его 40 тысяч раз. В комментариях они поделились своим опытом готовки.
Забавный факт. В детстве я думал, что зубчик — это целая головка чеснока, поэтому когда рецепт требовал 2−3 зубчика, я говорил: "Хм, это кажется перебором, но мне подходит"
@tinybutpetty
В первый раз, когда я сделал хумус, я неправильно прочитал рецепт и использовал две головки. Именно я стал причиной, по которой вымерли вампиры
@Majhnsn14
Кстати, автор оригинального "твита" также не осталась в стороне и появилась в комментариях с ещё одной шуткой про любимый продукт.
Единственный рецепт, который требует одного зубчика чеснока, — это когда вы готовите один зубчик чеснока. И даже в этом случае используйте три
@nicsigni
Смотрите все наши видео на YouTube канале
- Популярные
- По времени