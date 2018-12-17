Девушка пошутила о своей любви к чесноку в Twitter и собрала 200 тысяч лайков

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Девушка пошутила о своей любви к чесноку в Twitter и собрала 200 тысяч лайков

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Когда Николь Терсини рассказала в Twitter о своих гастрономических пристрастиях, она вряд ли ожидала, что запись станет вирусной. Но именно так и произошло — любительницу чеснока пришли поддержать десятки тысяч единомышленников.

Девушка выложила в Twitter фотографию двух десятков зубчиков чеснока, которыми она планирует заменить два, положенных по рецепту. И неожиданно встретила бурную поддержку.

<p>Скриншот © L!FE</p>

Рецепт: 2 зубчика чеснока. Я: поняла

Николь Терсини

Пользователи поставили "твиту" Николь почти 200 тысяч лайков и репостнули его 40 тысяч раз. В комментариях они поделились своим опытом готовки.

Забавный факт. В детстве я думал, что зубчик — это целая головка чеснока, поэтому когда рецепт требовал 2−3 зубчика, я говорил: "Хм, это кажется перебором, но мне подходит"

@tinybutpetty

В первый раз, когда я сделал хумус, я неправильно прочитал рецепт и использовал две головки. Именно я стал причиной, по которой вымерли вампиры

@Majhnsn14

<p>Фото © Twitter/nicsigni</p>

Кстати, автор оригинального "твита" также не осталась в стороне и появилась в комментариях с ещё одной шуткой про любимый продукт.

Единственный рецепт, который требует одного зубчика чеснока, — это когда вы готовите один зубчик чеснока. И даже в этом случае используйте три

@nicsigni

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