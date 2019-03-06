Подарок на 8 Марта своими руками. Простой, красивый и вкусный

Лайф предлагает оригинальный вариант для подарка маме, подруге или кому-то из других родных и любимых женщин. Это заготовка для печенья, которое они смогут испечь по нашему рецепту. Если уверены в своих силах, можете приготовить его сами, но не спалите кухню!

Итак, для подарка вам понадобится симпатичная банка объёмом 750 мл. Именно туда слоями нужно выложить ингредиенты для печенья, начиная с муки, или уже готовое блюдо — будет смотреться необычно и очень уютно. Баночку нужно плотно закрыть и привязать к ней рецепт или пылкое признание: "Угощение от того, кто Вас очень сильно любит".

Что выкладываем в баночку

— мука (115 г) — разрыхлитель (1/2 ч. л.) — молотая корица (1/2 ч. л.) — соль (1/4 ч. л) — овсяные хлопья (165 г) Фото: © Unsplash / Jade Wulfraat

А ещё

— светлый тростниковый сахар (125 г) — стручок ванили — 150 г изюма / кусочков шоколада /цукатов / сушеной клюквы (на ваш выбор) Фото: © Unsplash / Monika Grabkowska

А вот и сам рецепт

Сливочное масло (115 г) переложите в миску и дайте нагреться до комнатной температуры, чтобы оно стало мягким. Добавьте ваниль (если у вас стручок ванили — разделите его пополам, выскребите семена и добавьте в миску). Взбейте миксером добела. Вмешайте в смесь яйцо. Включите духовку на 180°. Высыпьте в миску всё содержимое банки и перемешайте до однородности. Уберите в холодильник на полчаса. Застелите противень пергаментом. Выложите тесто столовой ложкой, оставляя небольшое расстояние между порциями. Слегка прижмите каждый кусочек. Выпекайте 10−12 минут. Печенье должно стать золотистым по краям, но остаться мягким посередине. Оставьте остыть печенье на противне несколько минут. Затем переложите и полностью остудите.

Приятного чаепития.