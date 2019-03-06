Подарок на 8 Марта своими руками. Простой, красивый и вкусный

Итак, для подарка вам понадобится симпатичная банка объёмом 750 мл. Именно туда слоями нужно выложить ингредиенты для печенья, начиная с муки, или уже готовое блюдо — будет смотреться необычно и очень уютно. Баночку нужно плотно закрыть и привязать к ней рецепт или пылкое признание: "Угощение от того, кто Вас очень сильно любит".
Что выкладываем в баночку
— мука (115 г)
— разрыхлитель (1/2 ч. л.)
— молотая корица (1/2 ч. л.)
— соль (1/4 ч. л)
— овсяные хлопья (165 г)
Фото: © Unsplash / Jade Wulfraat
А ещё
— светлый тростниковый сахар (125 г)
— стручок ванили
— 150 г изюма / кусочков шоколада /цукатов / сушеной клюквы (на ваш выбор)
Фото: © Unsplash / Monika Grabkowska
А вот и сам рецепт
- Сливочное масло (115 г) переложите в миску и дайте нагреться до комнатной температуры, чтобы оно стало мягким.
- Добавьте ваниль (если у вас стручок ванили — разделите его пополам, выскребите семена и добавьте в миску). Взбейте миксером добела.
- Вмешайте в смесь яйцо.
- Включите духовку на 180°.
- Высыпьте в миску всё содержимое банки и перемешайте до однородности. Уберите в холодильник на полчаса.
- Застелите противень пергаментом. Выложите тесто столовой ложкой, оставляя небольшое расстояние между порциями. Слегка прижмите каждый кусочек.
- Выпекайте 10−12 минут. Печенье должно стать золотистым по краям, но остаться мягким посередине.
- Оставьте остыть печенье на противне несколько минут. Затем переложите и полностью остудите.
Приятного чаепития.
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