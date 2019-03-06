Подарок на 8 Марта своими руками. Простой, красивый и вкусный

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Подарок на 8 Марта своими руками. Простой, красивый и вкусный

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Фото: © Unsplash/Eiliv-Sonas Aceron

Лайф предлагает оригинальный вариант для подарка маме, подруге или кому-то из других родных и любимых женщин. Это заготовка для печенья, которое они смогут испечь по нашему рецепту. Если уверены в своих силах, можете приготовить его сами, но не спалите кухню!

Итак, для подарка вам понадобится симпатичная банка объёмом 750 мл. Именно туда слоями нужно выложить ингредиенты для печенья, начиная с муки, или уже готовое блюдо — будет смотреться необычно и очень уютно. Баночку нужно плотно закрыть и привязать к ней рецепт или пылкое признание: "Угощение от того, кто Вас очень сильно любит".

Что выкладываем в баночку

— мука (115 г)

— разрыхлитель (1/2 ч. л.)

— молотая корица (1/2 ч. л.)

— соль (1/4 ч. л)

— овсяные хлопья (165 г)

А ещё

— светлый тростниковый сахар (125 г)

— стручок ванили

— 150 г изюма / кусочков шоколада /цукатов / сушеной клюквы (на ваш выбор)

А вот и сам рецепт

  1. Сливочное масло (115 г) переложите в миску и дайте нагреться до комнатной температуры, чтобы оно стало мягким.
  2. Добавьте ваниль (если у вас стручок ванили разделите его пополам, выскребите семена и добавьте в миску). Взбейте миксером добела.
  3. Вмешайте в смесь яйцо.
  4. Включите духовку на 180°.
  5. Высыпьте в миску всё содержимое банки и перемешайте до однородности. Уберите в холодильник на полчаса.
  6. Застелите противень пергаментом. Выложите тесто столовой ложкой, оставляя небольшое расстояние между порциями. Слегка прижмите каждый кусочек.
  7. Выпекайте 1012 минут. Печенье должно стать золотистым по краям, но остаться мягким посередине.
  8. Оставьте остыть печенье на противне несколько минут. Затем переложите и полностью остудите.

Приятного чаепития.

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