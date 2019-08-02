Еда, которая нас убивает. Что скрывается в продуктах из автоматов?

Более 90% офисных работников перестали покупать еду в автоматах после того, как почти 100 человек попали в больницу с острой кишечной инфекцией, которая распространилась через товары в вендинговых аппаратах здорового питания Healthy food. Лайф выяснил, какие нормы существуют для продуктов из автоматов и как "вендинговая еда" убивает наше здоровье.

Роспотребнадзор зарегистрировал острую кишечную инфекцию у 95 человек, которые отравились товарами из вендинговых автоматов компании Healthy food, у 60 пострадавших обнаружен сальмонеллёз.

Здоровое питание, которое предлагает данная организация, размещалось в холодильниках с терминалами для оплаты. По данным "Ведомостей", у компании более 200 точек продаж в Москве, до конца 2019 года планировалось открыть свыше 500 точек. 1 августа Гагаринский суд приостановил работу автоматов Healthy food на 90 суток для выявления причин массового отравления москвичей.

Как питаются россияне?

Опрос сотрудников малого и среднего предпринимательства, проведённый платформой "Mail.ru для бизнеса", показал, что после скандала с Healthy food 91% офисных служащих перестали покупать еду в вендинговых автоматах.

Почти две трети работников российских компаний предпочитают домашние обеды — 63% приносят еду с собой несколько раз в неделю. В кафе около работы несколько раз в неделю едят 28% опрошенных, в столовой офиса — 20%.

Те, кто предпочитает обедать в офисной столовой, довольны качеством, таких оказалось 44%. Чуть меньше — 39% респондентов — оценили качество своей столовой как среднее, категорически недовольных оказалось 17%.

На вопрос о безопасности еды в столовых офисов больше трети (37%) ответили отрицательно. Почти каждый десятый респондент (8%) ответил, что в их компаниях были случаи отравления, при этом 79% подчеркнули, что столовая или работодатель это никак не компенсировали.

Почему еда из автоматов опасна?

— Срок годности сэндвичей, роллов и бургеров в вендинговых аппаратах — сутки. Максимум — это двое суток (в зависимости от наполнения продукта): рыба — более скоропортящийся продукт по сравнению с копчёным мясом, — говорит технолог пищевой промышленности Борис Гонопольский.

Перед тем как продукт попадёт в автомат, он должен пройти проверку на предприятии согласно нормам СанПиН. Грузовые автомобили, которые доставляют еду по точкам продаж, должны быть оборудованы системой охлаждения. Внутри самих аппаратов температура должна быть не выше +4 градусов.

Мерчандайзер, раскладывающий товар, должен следить за сроками годности товара. В его обязанности входит ежедневная проверка продуктов на соблюдение сроков годности — все просроченные продукты должны быть списаны и убраны из аппарата.

— Но даже если сэндвич сделали утром, он к вечеру уже может быть испорчен, если в системе охлаждения произошёл сбой или в течение дня возникали перебои с электричеством даже на 20–30 минут, — отметил Гонопольский.

Прежде чем съесть сэндвич из вендингового аппарата, обратите внимание на его упаковку — не повреждена ли она, напечатан ли срок годности. Если продукт, купленный в автомате, имеет неприятный запах или цвет, а его вкус вызывает сомнения — лучше отказаться от его употребления.

— Основная проблема с едой, которую можно приобрести в вендинговых автоматах, — это даже не её эпидемиологическая опасность. На самом деле максимальный вред здоровью наносит ежедневное потребление пищи, в которой есть много жиров, углеводов, соли, — говорит руководитель проекта "Здоровье Mail.ru", врач Евгений Паперный.

Как "вендинговая еда" убивает здоровье?

Бактерии, которые живут в сэндвичах, роллах и пончиках из автоматов, могут стать причиной тяжелых заболеваний и даже смерти. Вот несколько инфекций, которые передаются через грязную или испорченную еду в вендинговых аппаратах:

Дизентерия Заболевание проявляется на 1-2 день после заражения Фото © Shutterstock

Лихорадка, жидкий стул, острые боли в животе — явные симптомы дизентерии. Из-за диареи может произойти обезвоживание организма, которое приводит к летальному исходу.

Сальмонеллез Симптомы появляются через 12-48 часов после заражения Фото © wikipedia

Если человек ощущает слабость, сонливость, у него холодные руки и ноги, чувство тошноты с приступами рвоты, необходимо срочно обратиться к врачу. Необходимо пить как можно больше воды, чтобы избежать обезвоживания.

Брюшной тиф Инкубационный период — 7 дней Фото © wikipedia

Сначала больной чувствует себя слабым, у него появляется температура и начинается бессонница. Затем могут возникнуть проблемы с артериальым давлением, кожа становится бледной, появляется постоянная головная боль. Осложнениями тифа являются внутреннее кровотечение, перитонит, миокардит, которые иногда становятся причиной летального исхода.

Гельминтозы Ухудшение общего состояния больной ощущает через 2-3 дня после заражения Фото © wikipedia

Гельминты пожирают не только еду, поступающую в ЖКТ, но и внутренние органы человека. Помимо общей слабости и бледности кожи к симптомам заражения паразитами относится потеря аппетита или наоборот — постоянное чувство голода. Кожный зуд, плохой запах изо рта и расстройство кишечника также свидетельствуют о наличии паразита в организме.

Гепатит А Первые признаки заболевания проявляются через 15-30 дней после заражения Фото © Shutterstock

Первыми признаками гепатита А является повышенная температура, исчезновение аппетита, общая слабость, боль в области печени, тошнота и рвота. Кожа приобретает желтоватый оттенок. По данным Всемирной организации здравоохранения, в редких случаях заражение вирусом гепатита А может приводить к тяжелой форме гепатита с некрозом печени и летальным исходом.

В большинстве вендинговых автоматов нет ничего из продуктов, которые были бы полезными для здоровья. И даже в тех аппаратах, где обещают "здоровую еду", можно "подхватить" сальмонеллу и кишечную инфекцию, которые испортят здоровье и могут стать причиной смерти человека. Поэтому заботиться о том, что вы будете есть в течение дня, нужно заранее. Это позволит сохранить здоровье и фигуру.