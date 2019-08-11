Зачем женщины после родов употребляют плаценту и чем опасен этот тренд

Некоторые современные мамочки поддались тренду "за всё натуральное" и стали есть свои внутренние органы, чтобы избавиться от "послеродовой депрессии". Одни женщины из плаценты делают смузи и лазанью, другие — высушивают её, растирают в порошок, собирают в капсулы и пьют как витамины. Лайф выяснил, почему убеждения мамочек в "волшебной силе плаценты" могут убить детей.

Ребёнок рождается на свет, и вместе с ним из чрева матери выходит плацента, её также называют "последом" — это временный орган в теле женщины, который отвечает за транспортировку питательных веществ от мамы к малышу и защищает плод от вредных инфекций. Поедание и использование плаценты после рождения ребёнка называется "плацентофагией".

В плаценте содержатся гормоны и ферменты, поэтому некоторые женщины считают, что данный орган полезен, и верят в его волшебные энергетические свойства. В соцсетях молодые мамы называют плаценту "другом" ребёнка, который сопровождал малыша в течение девяти месяцев.

Гинекологи отмечают, что плацента была "бронёй" ребёнка, служила для питания и дыхания плода. Как отмечает врач-акушер Любовь Ерофеева, полезные функции этого органа после рождения ребёнка заканчиваются. Но некоторые "просветлённые" мамы с этим не согласны.

Как используют плаценту?

В качестве аргумента сторонники плацентофагии приводят поведение животных, которые съедают послед. Но, по словам биолога Людмилы Тимоненко, животные это делают по двум причинам: во-первых, так они избавляются от запаха крови, который может привлечь других хищников, во-вторых, самка слишком слаба для поиска еды и охоты, а после родов ей необходимы силы. У человека ни одной из этих проблем животного мира нет.

В роддомах плаценту выбрасывают. Мама может попросить отдать плаценту ей. В Китае сохранить данный орган после родов — традиция. Японцы покупают плаценту, чтобы делать из неё обереги, витамины и порошки для "здорового питания".

В Древней Руси плаценту закапывали во дворе дома, чтобы "соединить" ребёнка с родной землёй. В Индонезии и Мексике плаценту употребляют в пищу во время ритуалов.

Из этого органа делают омолаживающие снадобья: крем, лосьон и шампуни, которые должны "помочь" от облысения и псориаза. На "Авито" такой шампунь можно купить за 900 рублей.

Многие современные женщины заявляют, что плацента помогает восстановить работу женских органов после рождения ребёнка и избавляет от послеродовой депрессии. По словам кандидата медицинских наук гинеколога Бориса Лордкипанидзе, вера в "волшебные свойства" плаценты надуманная и не имеет никаких научных обоснований. Никакого подтверждения антидепрессивных свойств органа не существует — скорее всего, это эффект плацебо: женщина верит, что плацента ей поможет, и не погружается в депрессивное состояние после её употребления.

С плацентой делают пасту болоньезе и лазанью, на Amazon за 3,5 доллара можно купить книгу "25 рецептов из плаценты". Не так давно певица и блогер Саша Зверева, выступающая за "естественные роды" в домашних условиях, делилась рецептом смузи из плаценты и фруктов. А Ким Кардашьян интересовалась у американских поваров, какие идеи они могут предложить по приготовлению "друга малыша".

Британский блогер Эдди Линн написал большое признание, как он готовил плаценту для жены и для себя. По рецепту "китайского супчика с курицей" он вываривал послед несколько часов, а затем кормил им супругу, чтобы избавить её от послеродовой депрессии, а себя — от бессонницы. Как пишет автор, жене помогло, а к нему сон так и не вернулся.

Некоторые женщины разделяют плаценту на несколько частей: что-то закапывают в земле, что-то съедают в сыром виде, а часть высушивают и превращают в капсулы.

— По вкусу напоминает желе с мёдом, — рассказывает одна из блогеров.

Создание капсул из плаценты — это набирающий обороты бизнес: у самой крупной в России организации по капсулированию — более 50 точек по стране. За 8–10 тысяч рублей "мастера" могут сделать из внутреннего органа от 100 до 200 витаминок, которые мамы пьют, когда болеют их дети или когда вдруг почувствуют, что приближается депрессия. За 200–-300 долларов можно заказать спиртовую настойку на плаценте.

В последе действительно содержатся гормоны окситоцин, эстроген и прогестерон, которые помогают женщине вернуться в состояние "до родов". Но существует множество современных аналогов, которые точно безопасны для мамы и для малыша и никакой потенциальной угрозы инфицирования не несут.

Как плацента может убить малыша?

Исследования, которые проводились по плацентофагии, не дают чёткого определения, как поедание последа влияет на организм матери и ребёнка. Сторонницы плацентофагии утверждают, что молока у них стало больше именно после того, как они выпили смузи или съели капсулы. Но, как показало исследование американских учёных, три из семнадцати гормонов, обнаруженных в "витаминах", могут иметь физиологическую значимость для организма, однако два из этих трёх гормонов — эстрадиол и прогестерон — подавляют выработку молока, а не наоборот. Ребёнок, после того как мама наестся плаценты, вероятно, останется голодным.

В плаценте накапливаются кадмий, свинец и ртуть, которые не попадали к малышу, а оставались в ней. К тому же в органе обитают бактерии из тела матери. Если мама съест плаценту, то инфекция через грудное молоко может передаться ребёнку.

Такой случай был зафиксирован в США. Молодая мама родила здорового малыша. Из плаценты сделала "витамины" и употребляла их при любом недомогании. Через капсулы инфекция стрептококка попала в грудное молоко, а с ним передалась ребёнку. Малыша удалось спасти только с помощью сильнодействующих антибиотиков.

По мнению врачей, из-за гормонов, содержащихся в плаценте, может быстро развиться онкология: раковые клетки на гормонах размножаются очень быстро, иммунитету с таким "усилением" опухоль не победить.

Мода на натуральное порой доходит до абсурда, и поедание плаценты явное тому подтверждение. Прежде чем поддаваться трендам или любым проявлениям "традиционной" медицины, лучше посоветоваться с компетентными врачами, чтобы не навредить себе и ребёнку.