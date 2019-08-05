За едой без очередей. На фестивалях появится доставка готовых блюд

Delivery Club запустит приложение для доставки еды на фестивалях: гостям мероприятий не придётся стоять в очередях, курьеры принесут еду с фуд-корта в ту точку площадки, которая будет удобна пользователю.

Новое приложение DC Fest будет работать на мероприятиях, где есть фуд-корты или где рядом с местом проведения располагаются кафе и рестораны.

На территории фестиваля будут расставлены пронумерованные брендированные флажки. Пользователь указывает тот флажок, у которого хочет забрать заказ, затем выбирает желаемый ресторан и блюдо, а на финальном этапе оплачивает покупку через VK Pay. Когда курьер получит заказ, пользователю придёт уведомление, после которого ему останется только встретить курьера у флажка, показать QR-код и забрать еду.

Гостям мероприятия не придётся стоять в очередях — за них это сделают курьеры сервиса. Посетители фестиваля могут гулять, участвовать в активностях мероприятия, общаться, слушать музыку, а затем подойти к флажку и забрать свою еду.

— Фестивали таким образом получат новую услугу для своих гостей, минимизируют негатив аудитории из-за очередей и облегчат собственную операционку на площадке. Взаимодействие с ресторанами, проработку логистики, редактирование контента в приложении под конкретный фестиваль мы берём на себя, — комментирует директор по маркетингу сервиса Олег Хаустов.

Первыми пользователями приложения станут гости фестиваля Delivery Fest 24 августа в парке Горького в Москве. На площадке будет работать более 50 курьеров. Время ожидания заказа — до 30 минут.