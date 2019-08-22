Входа нет. За что курьеров "Яндекс.Еды" и Delivery Club не пускают в кафе?

В соцсетях активно обсуждается пост телеграм-канала "Беспощадный пиарщик", в котором рассказывается об отношении торговых центров и заведений к доставщикам еды. Им не дают присесть, выгоняют на улицу или заставляют ждать, пока заказ приготовится, в углу возле туалета. Лайф выяснил, как сервисы по доставке еды следят за комфортом доставщиков и почему к курьерам в заведениях относятся не по-человечески.

Антон работал курьером около месяца. Ушёл, потому что на бензин больше тратил, чем зарабатывал на доставке: 100 рублей в час и 75 рублей за один заказ, но заказов в день могло быть только два-три и на большом расстоянии друг от друга, на топливо уходило минимум 300 рублей в день. Можно было отказаться от автомобиля и работать пешком, но Антон не захотел. Охранники заведений, откуда нужно было забирать заказы, иногда просили подождать на улице, чтобы не мешать посетителям своей огромной термосумкой.

К русским курьерам охрана относится доброжелательнее, чем к иностранцам, как рассказал Антон Лайфу, но особой вежливостью не отличается.

— Как на прислугу на меня смотрели, неприятно было, не жалею, что ушёл, — вспоминает молодой человек.

В Омске несколько дней назад охранник кинотеатра пытался вытолкнуть курьера "Яндекс.Еды", требуя у него "договор на заказ". Дошло до рукоприкладства и оскорблений.

Как пишет телеграм-канал "Беспощадный пиарщик", некоторых курьеров в московских ТЦ выгоняют на улицу — ждать заказ там, неважно мороз или жуткое пекло. В нескольких торговых комплексах курьерам не разрешается заходить через "парадные" двери, нужно идти на служебный вход, искать заказчика "между мусорных контейнеров и дебаркад". В "Детском мире" для курьеров выделили небольшую зону возле туалетов, где им нужно ждать заказов с фудкорта.

В закрытом телеграм-канале "Новости Я.Еда" было опубликовано сообщение, что курьерам запрещается входить в ресторан "Кофемания", ожидать доставщики должны в холле бизнес-центра, где находится заведение. Пресс-служба "Яндекс.Еды" сообщила Лайфу, что данный канал принадлежит партнёрской курьерской службе и данный пост был опубликован в декабре 2018 года.

— Как только мы узнали об этой записи, сразу попросили партнёров никогда не вести коммуникацию в таком тоне: мы считаем, что в таком ключе общаться недопустимо, — заявили в "Яндексе".

У сервиса разработана специальная карта ресторанов, которые максимально лояльно относятся к доставщикам еды. Она встроена в приложение для курьеров и обновляется на основании отзывов сотрудников доставки.

Курьеры работают через смартфон, который необходимо подзаряжать, поскольку навигатор и другие приложения быстро расходуют батарею. Но во многих заведениях Москвы в использовании розетки доставщикам отказывают. Как рассказал Лайфу бывший курьер "Яндекс.Еды" Антон, за разряженный телефон во время смены сотрудника штрафуют на 1000 рублей.

— Зачастую охрана и персонал заведений отказывают доставщикам в помощи с подзарядкой телефона, отдыхом на стуле или воде из-за "националистических вопросов". Большинство курьеров — иностранцы, а большинство персонала — хамы, — сказал Лайфу генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов.

Кто ответит за комфорт работы?

По мнению Храмова, курьерам и их сервисам нужно составить чёрный список заведений, которые не лояльны к доставщикам. В пресс-службе Delivery Club Лайфу рассказали, что курьеры могут жаловаться на рестораны, где им отказывают в доступе к воде, туалетам и розеткам.

— Если мы получаем от курьера жалобу, то решаем вопрос в ручном режиме, и ещё не случалось такого, чтобы ресторан не принимал соответствующие меры, — добавили в пресс-службе DC.

Чтобы минимизировать ситуации, когда курьер приходит в ресторан задолго до готовности еды и вынужден ждать выдачи заказа, DC разработали систему прогнозирования и распределения заказа. Искусственный интеллект анализирует поведение в том или ином районе города: к примеру, в дождливую погоду по пятницам в Выхине чаще заказывают роллы и суши — исходя из этих данных, система считает и распределяет курьеров по заведениям с учётом удалённости их друг от друга.

В торговой марке "Dostaевский" доставляют только продукцию своего бренда, поэтому курьер, перед тем как доставить еду заказчику, приходит в офис, где оборудована зона отдыха. Исполнительный директор марки Андрей Захаров отметил, что в зоне отдыха есть телевизор, кулер и турник.

Недавно "Яндекс.Еда" исследовала рестораны, которые сотрудничают с сервисом, и определила города, где находится больше всего заведений, приспособленных для удобной работы курьеров. Такие рестораны, кафе или бургерные предлагают курьерам бесплатные напитки, зарядку для телефона или электросамоката, в них есть зона для удобного ожидания заказа, а также курьерам предоставляются скидки на своё меню.

Лидером топ-5 по дружелюбности стала Самара — более четверти ресторанов (27%) здесь рады накормить курьеров, предложить им зарядить аккумуляторы у гаджетов или передохнуть на диванах внутри. На втором месте Москва (18%), на третьем — Санкт-Петербург (17%). Далее следуют Казань (8,5%) и Екатеринбург (8%).

Сервисы по доставке еды обязаны беспокоиться о комфорте работы своих сотрудников. Следить за нагрузкой и за отношением к ним в заведениях. Иначе, как точно подметил "Беспощадный пиарщик", доставщики в фирменных зелёных, жёлтых или фиолетовых формах "становятся кем-то вроде еврея со звездой на одежде. Их отовсюду гонят и даже не объясняют, на каком основании". А "белые воротнички" ждут своих роллов и пиццу от тех, с кем не хотят пользоваться одной розеткой.