Не только руки. Почему нужно мыть все продукты, даже яйца и мясо

"Роскачество" опубликовало рекомендации, согласно которым мясо, яйца и грибы мыть не нужно. Лайф выяснил, почему это не так и для чего нужно мыть все продукты, которые вы едите.

Мясо, курица, рыба

Хотя "Роскачество", ссылаясь на исследования специалистов Министерства сельского хозяйства США, говорит, что патогенные бактерии в ходе мытья не погибают, а попадают в чистую посуду, российские специалисты отмечают: перед приготовлением блюд из сырого мяса, курицы или рыбы продукт нужно тщательно промыть проточной водой.

— После того как животное убивают, в мясе начинают появляться бактерии, которые необходимо убрать перед готовкой. Возможно, вы замечали, что покупное мясо из магазина очень скользкое. Это не означает, что оно тухлое, это те самые бактерии, которые необходимо убрать. Они погибают только при тепловой обработке не ниже 72 градусов либо смываются водой, — отметил технолог пищевой промышленности Иван Рыжков.

Гастроэнтеролог Анатолий Матюхин сказал Лайфу, что в непромытых мясе, курице или рыбе могут быть бактерии сальмонеллы и кишечной палочки. Если пренебречь обработкой продукта — не промыть его и не проварить (или прожарить) как следует, — можно подхватить инфекцию, которая приводит к расстройству кишечника, обезвоживанию и летальному исходу.

Яйца и грибы

Организация потребителей и производителей из Испании и "Роскачество" считают, что не нужно мыть яйца и грибы перед употреблением. Якобы вода смывает защитный слой со скорлупы яиц, а грибы от влаги быстрее портятся.

Гастроэнтерологи отмечают, что мыть продукты за несколько дней или часов до их приготовления действительно не нужно — лишняя влага снизит их срок хранения. Но помыть грибы и яйца перед тем, как вы бросите их в кастрюлю или на сковороду, необходимо. Так вы снизите риск заражения сальмонеллёзом, дизентерией, брюшным тифом и яйцами гельминтов.

Овощи, фрукты, рис и бобовые

Продукты нужно мыть всегда, об этом говорят и специалисты "Роскачества", и гастроэнтерологи.

Фрукты и ягоды лучше промывать тёплой проточной водой. Недостаточно опустить продукты в воду на несколько секунд, их нужно тщательно промыть, чтобы избежать попадания инфекции в организм.

Овощи лучше мыть несколько раз: перед тем как будете их чистить, а также после чистки. А картофель лучше замачивать на некоторое время, чтобы избавиться от сахаров и снизить риск образования канцерогена акриламида.

Рис, зерно и бобовые лучше замачивать, чтобы устранить вредные бактерии, а также убрать крахмал и облегчить процесс приготовления.

— Чтобы снизить риски заражения, лучше использовать разные кухонные приборы для продуктов. Для мяса — отдельный нож, отдельная разделочная доска. Для рыбы — другие приборы, для овощей — третьи. И после каждой готовки необходимо тщательно мыть кухонную утварь, тогда она дольше прослужит и не станет причиной проблем со здоровьем, — отметил технолог Иван Рыжков.

Не нужно трясти сырым мясом над чистой посудой, есть немытые грибы и пить покупные сырые яйца, тогда кишечные инфекции не причинят вам вреда. И не забывайте мыть руки. И перед едой, и после.