Как защититься от рака собственными силами: 10 продуктов из холодильника

Учёным удалось выделить биоактивные вещества, которые содержатся в продуктах питания и способны воздействовать на человека как лекарства, а также определить их дозу, необходимую для достижения положительного эффекта. Доктор Ли из Гарварда посвятил этому свою новую книгу. О его исследовании рассказывает Daily Mail.
Грецкие орехи
Употребление всего 14 грецких орехов в неделю на 42% снижает риск рецидива у больных раком толстой кишки
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Соя
Употребление 10 г соевого белка в день связано с уменьшением риска смерти от рака молочной железы на 29%
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Морковь
Содержит антиоксиданты, защищающие ДНК от вредного воздействия окружающей среды
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Бананы
Содержат магний, который поддерживает механизмы восстановления ДНК
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Красные фрукты и овощи
Ликопин — каротиноидный пигмент, определяющий окраску плодов некоторых растений, — защищает кожу от ультрафиолета
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Апельсины
Эти цитрусовые известны как кладезь витамина С, но помимо него они содержат соединения, улучшающие защитные функции крови
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Ягоды
Помогают нейтрализовать свободные радикалы, которые наносят вред структурам ДНК
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Брокколи
Как и другие крестоцветные овощи, брокколи содержит сульфорафан, который снижает активность раковых клеток
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Устрицы
Устрицы являются отличным источником таурина, который защищает ДНК от повреждений свободными радикалами
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Куркума
Специя куркума повышает активность генов — супрессоров опухолей — и защищает кровеносные сосуды
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Продукты, которыми лучше не злоупотреблять
Гамбургеры
При тепловой обработке мяса образуются химические вещества, повреждающие ДНК
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Газированные напитки
Одной банки сладкой газировки в день достаточно, чтобы значительно ускорить процессы старения
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