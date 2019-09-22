Как защититься от рака собственными силами: 10 продуктов из холодильника

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Фото © Unsplash / OLA Mishchenko 

Доктор Уильям Ли из Гарвардского университета изучил ключевые защитные механизмы человеческого организма и определил продукты, которые стимулируют их работу, а также те, которые оказывают обратный эффект.

Учёным удалось выделить биоактивные вещества, которые содержатся в продуктах питания и способны воздействовать на человека как лекарства, а также определить их дозу, необходимую для достижения положительного эффекта. Доктор Ли из Гарварда посвятил этому свою новую книгу. О его исследовании рассказывает Daily Mail.

Грецкие орехи

Употребление всего 14 грецких орехов в неделю на 42% снижает риск рецидива у больных раком толстой кишки

Фото © Unsplash / Tom Hermans

Соя

Употребление 10 г соевого белка в день связано с уменьшением риска смерти от рака молочной железы на 29%

Фото © Unsplash / Miguel Andrade

Морковь

Содержит антиоксиданты, защищающие ДНК от вредного воздействия окружающей среды

Фото © Unsplash / Harshal S. Hirve

Бананы

Содержат магний, который поддерживает механизмы восстановления ДНК

Фото © Unsplash / Ioana Cristiana

Красные фрукты и овощи

Ликопин — каротиноидный пигмент, определяющий окраску плодов некоторых растений, — защищает кожу от ультрафиолета

Фото © Unsplash / Floh Maier

Апельсины

Эти цитрусовые известны как кладезь витамина С, но помимо него они содержат соединения, улучшающие защитные функции крови

Фото © Unsplash / stiven bravo

Ягоды

Помогают нейтрализовать свободные радикалы, которые наносят вред структурам ДНК

Фото © Unsplash / Jeremy Ricketts

Брокколи

Как и другие крестоцветные овощи, брокколи содержит сульфорафан, который снижает активность раковых клеток

Фото © Unsplash / Annie Spratt

Устрицы

Устрицы являются отличным источником таурина, который защищает ДНК от повреждений свободными радикалами

Фото © Unsplash / Laura Peruchi

Куркума

Специя куркума повышает активность генов — супрессоров опухолей — и защищает кровеносные сосуды

Фото © Unsplash / Taylor Kiser

Продукты, которыми лучше не злоупотреблять

Гамбургеры

При тепловой обработке мяса образуются химические вещества, повреждающие ДНК

Фото © Unsplash / amirali mirhashemian

Газированные напитки

Одной банки сладкой газировки в день достаточно, чтобы значительно ускорить процессы старения

Фото © Unsplash / Artem Beliaikin

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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