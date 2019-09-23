Гости этой свадьбы весьма удивятся, узнав, что за мясо приготовили им молодожёны

Британцы собираются устроить торжество, которое действительно может надолго запомниться гостям. Только для этого влюблённым понадобится особый специалист.

Необычное объявление появилось на британском портале услуг Bark. Жених и невеста указали, что разыскивают на свою свадьбу повара, который согласится на особое меню и справится с ним. Дело в том, что влюблённые хотят, чтобы мастер был высокого класса и смог приготовить еду из сбитых на дороге животных. Причем так искусно, чтобы гости не догадались, что они едят, пишет Оdditycentral.

По словам пары, они уже запаслись примерно 20 килограммами мяса. Среди погибших животных в том числе белки, куропатки, фазаны, кролики и даже олень. Влюблённые обещают заплатить повару за работу с таким сырьём 5 тысяч фунтов (около 398 тысяч рублей).

В нашей морозильной камере уже есть около 20 килограммов мяса. И всё, что вам нужно, придумать несколько вкусных блюд для наших 30 гостей Из объявления

И у такой необычной затеи на самом деле есть причина. Просто пару заботят вопросы экологии и они уже три года питаются мясом погибших на дорогах животных, чтобы свести к минимуму пищевые отходы. Своим принципам жених и невеста не собираются изменять и во время свадьбы, указывая, что дело далеко не в деньгах. Стоит отметить, что, согласно местным законам, сбитых животных можно употреблять в пищу при условии, что они погибли случайно и их мясо не пойдёт на продажу.