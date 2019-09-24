Life-контроль. Без моцареллы, но с бензойной кислотой. Тест семи доставок пиццы

Заказать доставку пиццы легко и удобно. Хочется, чтобы это было ещё и качественно. Лайф и "Росконтроль" проверили ряд наиболее популярных сервисов доставки пиццы в Москве. Некоторые из них от натурального сыра, похоже, уже отказались. Это вообще законно?

Сыр — один из самых главных ингредиентов в пицце. Он придаёт вкус, аромат и неповторимую тягучесть каждому кусочку. Найти качественный сыр очень сложно, но это не значит, что можно заменять его фальсификатом.

"Росконтроль" заказал и отправил в лабораторию пиццу из семи известных служб доставки: Papa John’s, Domino’s, "Пицца фабрика", Pizza Hut, Pronto, Il Patio, "Слайс пицца". Для исследований была выбрана пицца с ветчиной и грибами.

Важное предупреждение!

"Росконтроль" и Лайф гарантируют достоверность всех проведенных исследований, редакция располагает протоколами испытаний. Исследование проводилось в государственно аккредитованной лаборатории ФГБНУ "Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М.Горбатова" РАН и Испытательном арбитражном центре "СОЭКС". Специально разработанная программа испытаний включала более 80 параметров оценки качества и безопасности продукции. Эксперты изучили соответствие продукции заявленной маркировке, в том числе привели данные гистологического исследования компонентов, соотношение массовых долей начинки и теста, провели ДНК-тест на присутствие сои, изучили жирно-кислотный состав на содержание транс-изомеров жирных кислот и молочного жира. Замерили микробиологические показатели, исследовали состав на наличие консервантов и токсичных соединений.

В рамках проводимой экспертизы образцы были заказаны с доставкой, так же, как это делают обычные потребители. В целях обеспечения объективности и непредвзятости экспертизы образцы продукции перед отправкой в лабораторию были обезличены и закодированы согласно ГОСТ Р 54888-2011.

— Анализ жирнокислотного состава пиццы из заведений "Слайс пицца" и Papa John’s не подтверждает наличия в составе заявленной в списке ингредиентов моцареллы. Вместо сыра был использован молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведённый по технологии сыра, а скорее всего, даже аналог сыра с немолочным жиром, — говорит главный специалист экспертного центра Союза потребителей Ирина Аркатова.

В пицце Pronto определено присутствие молочного жира, правда, совсем в незначительном количестве.

Как отметила технолог пищевой промышленности Наталья Серкова, предприниматели заменяют сыр на молокосодержащий продукт, чтобы сэкономить. О сохранении вкусовых характеристик они думают в последнюю очередь.

— Настоящая моцарелла, которая сделана из молока, на рынке сегодня стоит в пределах 350 рублей. В целях экономии некоторые производители делают сыр из сухого обезжиренного молока и заменителя молочного жира, в него входят растительные жиры, например пальмовое масло, — добавляет Наталья Серкова.

Пальмовое масло, по словам кардиолога Юрия Серебрянского, добавляемое в качестве консерванта, может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний и новообразований, которые со временем могут перерасти в онкологию.

Консерванты и соя вместо специй

Грибы и ветчина во всех пиццах содержатся в незначительном количестве. Меньше всего начинки — в Papa John’s, больше всего — в Pronto.

В образцах Papa John’s и Pizza Hut выявлены не указанные в маркировке консерванты сорбиновая и бензойная кислоты в действующей концентрации, в Pronto — только сорбиновая кислота, и тоже в действующей концентрации. Использование этих консервантов в пицце не предусмотрено и в маркировке не указано.

В марках Domino’s, "Пицца фабрика" и "Слайс пицца" сорбиновая кислота тоже есть, но в небольшом количестве.

В образцах Domino’s, "Пицца фабрика", "Слайс пицца", Il Patio обнаружена ДНК сои, и при этом информации о возможном её присутствии в маркировке нет. К сожалению, оценить, насколько присутствие сои в компонентах пиццы обусловлено составом, невозможно, так как ни на одной из них полной информации о составе нет. По закону, эти сведения должны содержаться на упаковке продукта или на листке-вкладыше, но пиццерии это требование, к сожалению, не выполняют.

— Замена натурального сыра молокосодержащими продуктами — это фальсификация, — отмечает юрист Московского общества защиты потребителей Юлия Швец. — Использование ингредиентов, которые не указываются в составе, — это нарушение прав потребителя. Да, смертельной угрозы эти нарушения не несут, тем не менее производители и продавцы должны соблюдать общие требования. За непредоставление информации о товаре или предоставление неполной информации Закон РФ "О защите прав потребителей" предусматривает ответственность продавца. Покупатель вправе отказаться от товара и потребовать возврата денежных средств. Роспотребнадзор за данные нарушения накладывает штраф на юридических лиц в размере от 100 до 200 тысяч рублей.

По результатам экспертизы образцы Papa John’s, Pizza Hut, Pronto, "Слайс пицца" попали в чёрный список "Росконтроля". Остальные заведения добавлены в список товаров с замечаниями. Ни один образец, увы, не может быть безоговорочно рекомендован к покупке.

В компании "Слайс пицца" использование заменителей сыра объяснили дороговизной натурального продукта и высокими ценами после введения санкций. А об использовании соевых компонентов в составе продуктов пиццерию не проинформировал поставщик, "позиционируя свою продукцию как оптимальную для приготовления "классической" пиццы".

— Мы не являемся полноцикловым производителем, не занимаемся производством ветчины, сыра, овощей и прочего, фактически используем эти сырьевые ингредиенты уже в готовом виде от поставщиков, лишь собирая из них пиццу. Очень хотим когда-то в далёкой перспективе производить каждый ингредиент самостоятельно, но пока такой экономической возможности нет, — сказал Лайфу руководитель "Слайс пиццы" Юрий Устинов.

На основании результатов исследования "Росконтроля" компания планирует заменить поставщиков ряда компонентов. Пиццерии Papa John’s, Pizza Hut и Pronto получили запросы от Лайфа, но отказались от комментариев.

В распоряжении редакции находятся все документы из лаборатории, подтверждающие проведение экспертизы и её результаты.

О том, можно ли столкнуться с настоящей моцареллой в магазине, если её не обнаружилось в вашей пицце из доставки, вы можете узнать из исследования "Росконтроля".

Публикация подготовлена в рамках совместного проекта Лайф и "Росконтроля" по контролю качества услуг и товаров для населения.