Дорогой, но некачественный. "Росконтроль" проверил сыр маасдам

Шесть популярных федеральных брендов сыра маасдам были проверены "Росконтролем". Оказалось, что самый дорогой сыр — не самый качественный, а у некоторых брендов обнаружены дрожжи в составе.

Исследование проводилось "Росконтролем" государственной аккредитованной испытательной лаборатории "Молоко" ФГАНУ "ВНИМИ". Оценивалось более 40 параметров, в числе которых пищевая ценность, жирнокислотный состав, микробиологические, физико-химические показатели, наличие крахмала и фосфатов, количество кальция и консервантов, содержание влаги, свободных аминокислот и лактозы, а также результаты органолептической оценки.

В лабораторию отправили шесть видов маасдама брендов Laime, "Лакомо", Schonfeld, "Золото Европы", Cheezzi, "Магнит / Брасовские сыры".

Данные сыры имеют разную стоимость: от 499 до 1655 рублей за килограмм, именно столько стоит сыр Schonfeld. Всё дело в маркетинге. Упаковка Schonfeld имеет дополнительную маркировку: "Страна происхождения сыра — Швейцария", хотя по факту продукт произведён в России, как и сыры Laime, "Лакомо" и "Магнит / Брасовские сыры". А вот маасдам "Золото Европы" изготовлен в Белоруссии.

Весь ли сыр настоящий?

Маасдам должен быть с ореховым и сладковатым вкусом, мягким и эластичным. Сыры "Лакомо" и "Золото Европы" имеют плохую эластичность и ломкости на изгибе. Что касается вкуса и запаха, у образца "Золото Европы" он слабовыраженный, с кисловатым привкусом и дрожжевым запахом. Также лёгкий кисловатый запах отмечен у сыра "Лакомо". У Schonfeld обнаружена лёгкая мучнистость во вкусе.

Во всех образцах используется только молочный жир. Однако в сыре Schonfeld массовая доля жира в сухом веществе существенно меньше указанной в маркировке — на 9%. Жир молочный, но его недовложили, это признак фальсификации.

Сыры Laime и Cheezzi имеют лёгкий зеленоватый оттенок. Это не критично, но на фоне остальных образцов они отличаются.

Нитраты в сыре

Важный момент — наличие консерванта нитрата натрия в составе. Он обнаружен во всех образцах. И хотя его содержание не превышает максимально допустимого уровня, лишь производители сыров "Лакомо" и "Магнит / Брасовские сыры" указали его в маркировке. Остальные производители эту информацию от потребителей утаили. При этом экспертиза показала, что в сыре "Магнит / Брасовские сыры" нитратов больше всего, а в "Лакомо" — наименьшее количество среди испытуемых образцов.

— Нитраты сегодня используют практически все производители полутвёрдых и твёрдых сыров для подавления развития вредной газообразующей микрофлоры (бактерий группы кишечных палочек и маслянокислых бактерий). Нитраты также ингибируют развитие в сырах листерий (Listeria monocytogenes). При созревании сыра с использованием правильной технологии содержание нитратов к моменту созревания снижается вплоть до полного отсутствия. В расчёте на это производители часто не указывают его в составе. Однако при использовании ускоренных технологий созревания сыра остаточные количества нитратов могут обнаруживаться в сыре, — говорит специалист экспертного центра Союза потребителей Елена Менячихина.

Дрожжи и другие живые организмы

Дрожжи не являются нормируемым показателем для сыра, но для сыров типа маасдам они являются посторонней микрофлорой, способной вызвать нарушения вкуса, запаха и внешнего вида. В образцах "Золото Европы" и Cheezzi дрожжи не были обнаружены, а в сыре "Лакомо" их больше, чем в Laime, Schonfeld и "Магнит / Брасовские сыры".