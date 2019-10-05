9 веских причин, почему вам нужно срочно отказаться от сладкой жизни

По словам экспертов, рафинированный сахар снижает концентрацию, энергичность и привлекательность человека.

Insider приводит мнения специалистов о том, как отказ от сладкого поможет улучшить ваше самочувствие.

Концентрация внимания

Всем знакомо состояние, когда после употребления сладкого накатывает усталость. Причина — в скачкообразном изменении уровня инсулина в крови. Это влечёт за собой ухудшение настроения и снижение концентрации внимания.

Простые сахара очень быстро поступают в кровь из желудочно-кишечного тракта. В ответ на это выделяется инсулин, уровень сахара снижается так же резко, как вырос Джозеф Коуделка, фитнес-инструктор

Энергичность

Кроме того, инсулиновый всплеск приводит к падению энергии. После кратковременного прилива сил, обеспеченного дозой сахара, наступает их упадок.

Когда нужно перекусить, энергетическому напитку или сладостям предпочтите снек из полезных ингредиентов. Хорошо подойдут кусочки яблок. Фруктоза не повлияет на уровень сахара в крови благодаря клетчатке, которая поступит в организм одновременно с ней Надя Мёрдок, фитнес-инструктор

Потребление кофеина

Чем меньше сладостей и больше здоровой пищи вы будете употреблять в течение дня, тем реже вы будете бегать за кофе, тем самым сэкономив не только свои деньги, но и время Джозеф Коуделка, фитнес-инструктор

Питательность

Калории, полученные из простых сахаров, — самые неэффективные, говорят специалисты.

Если представить, что ваша продуктовая тележка — это коллектив, который работает для того, чтобы ваше тело было эффективным, то сахар был бы тем сотрудником, который сначала поддерживает любой проект, а потом сливается Кевин Карри, основатель проекта Fit Men Cook

Состояние кишечника

В рафинированных сахарах почти нет клетчатки, которая необходима для поддержания жизнедеятельности миллионов полезных бактерий в нашем кишечнике. По данным Международного совета по продовольственной информации, чрезмерное потребление сахара может привести к вздутию живота, запорам и даже воспалению.

Боли в мышцах и суставах

Избыточное потребление сахара может вызывать боли в мышцах и суставах. Это обстоятельство может серьёзно повлиять на качество вашей жизни Джозеф Коуделка, фитнес-инструктор

Чувство насыщения

Клетчатка — ключевой элемент в достижении чувства насыщения. Её отсутствие в сахарах приводит к тому, что вы чаще чувствуете себя голодными и чаще тянетесь к пончику. Получается порочный круг.

Качество сна

Проблемы с кишечником, вызванные сладостями, могут сделать ваш ночной сон беспокойным. Кроме того, по словам Тани Фрейрих из компании Sweeta Nova, сахар может влиять на уровень гормона мелатонина, регулирующего циркадные ритмы. А недостаток сна вызывает желание съесть что-нибудь сладкое: снова порочный круг.

Состояние кожи

Споры о том, влияет ли сахар на появление акне, не утихают, но специалисты предполагают, что он может вызвать и другие проблемы с кожей.

Увеличение уровня сахара в крови вызывает гликирование, которое может препятствовать восстановлению коллагена. Кожа становится менее эластичной, растёт число морщин Сара Гордон, основатель Square Organics

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