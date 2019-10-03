Эксперты обнаружили в куриных крыльях сальмонеллу и опасные бактерии

Качество и безопасность куриных полуфабрикатов на полках магазинов очень низкие. Это подтверждает исследование куриных крыльев, проведённое "Росконтролем".

"Росконтроль" сообщает о результатах исследования куриных крыльев популярных брендов "Петелинка", "Троекурово", "Петруха", "Ржевское подворье", "Первая свежесть", "Ясные зори", "Куриное царство".

Эксперты в государственной аккредитованной лаборатории изучили соответствие продукции заявленной маркировке, провели гистологическое и микробиологическое исследования, в том числе на присутствие сальмонеллы, наличие антибиотиков и консервантов. Профессиональная дегустационная комиссия оценила органолептические свойства, в том числе главное для потребителя — свежесть продукта.

Ранее "Росконтроль" проверил качество и безопасность куриных бёдер . Новое исследование подтвердило, что в полуфабрикатах присутствует опасность для потребителей.

Отчасти нарушения безопасности куриных полуфабрикатов объясняются спецификой производства: при разделке тушки риск загрязнения повышается. В продукции марок "Троекурово", "Петруха", "Ржевское подворье", "Куриное царство" превышен допустимый уровень показателя обсеменённости мезофильной микрофлорой.

Наличие условно-патогенных энтеробактерий рода Proteus обнаружено в крылышках "Троекурово", "Ржевское подворье" и "Ясные зори", поэтому данная продукция непригодна для детей. Кроме того, в "Ржевском подворье" обнаружена бактерия сальмонеллы.

Надо сказать, что тестирование куриного шашлыка показало нарушения у большей части образцов.

Антибиотики

В образцах марок "Петелинка", "Петруха", "Первая свежесть", "Куриное царство" выявлено присутствие остаточных количеств антибиотиков (энрофлоксацина и ципрофлоксацина), однако их содержание не превышает допустимых уровней.

Свежесть

Крылышки бренда "Куриное царство" по физико-химическим показателям имеют признаки сомнительной свежести (наличие первичного распада белков и повышенное содержание летучих жирных кислот), но при этом явных органолептических признаков недоброкачественности у образца на момент проверки не зафиксировано. Очевидно, что долго такая курица после покупки лежать не должна.

Крылья, выпускаемые под брендами "Ржевское подворье" и "Ясные зори", недостаточно очистили от оперения: в них встречаются так называемые пеньки от перьев, в первом образце — волосовидные перья. В продукции марок "Троекурово", "Петруха", "Ржевское подворье" есть отдельные точечные кровоизлияния, хотя их не должно быть в подобного рода продукции.