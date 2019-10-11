Вся правда о питании на борту самолёта: 10 фактов, которые отобьют любой аппетит

Первый полёт с питанием на борту состоялся 11 октября 1919 года, когда авиакомпания Handley Page Transport внедрила новую услугу на рейсе Лондон — Париж. Прошло сто лет, и то, что тогда казалось невероятным, сегодня воспринимается как само собой разумеющееся. Со всеми вытекающими последствиями.

Работники, которые вывозят из самолёта отходы, ещё и собирают комплекты еды для следующего рейса, при этом они нередко забывают менять перчатки

Кофе и чай для пассажиров, как правило, готовят из обычной водопроводной воды, не проходящей очистку. Резервуары, в которых она хранится, моют редко

Немецкие учёные выяснили, что вкусовые рецепторы пассажиров в полёте дают сбой. Сладкое хочется ещё немного подсластить, зато вкус "умами" усиливается

Внешний вид пищи может вас огорчить. Например, вам могут принести индийскую лепёшку чапати, которая выглядит так, будто её сначала попробовала крыса

Если вы веган, скорее всего, специально для вас в меню не найдётся ничего особенного. Но даже если и найдётся, вы пожалеете о том, что заказали это

Что может быть хуже, чем обнаружить в своей еде зуб? Обнаружить его в своей еде, пролетая над океаном на высоте 12 км, как австралиец Брэдли Баттон

После зуба, найденного в тарелке, таракан не вызовет у вас сильных эмоций, но аппетит перебьёт надолго. Индиец Рохит Радж Сингх Чаухан подтвердит

Питание для пассажиров готовят на земле. Потом его замораживают, а в полёте разогревают. Но некоторые блюда ждут своего часа целый год, а то и дольше

Вы можете заплатить за билет на самолёт $900, но даже это не гарантирует вам, что ваша еда не будет похожа на собачий корм

Бортпроводники не брезгуют перекусить едой, оставшейся после пассажиров. Чаще всего в ход идут комплекты, предназначенные для бизнес-класса

9 веских причин, почему вам нужно срочно отказаться от сладкой жизни