Вся правда о питании на борту самолёта: 10 фактов, которые отобьют любой аппетит

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Фото © Twitter/FamiliaBooher

Первый полёт с питанием на борту состоялся 11 октября 1919 года, когда авиакомпания Handley Page Transport внедрила новую услугу на рейсе Лондон — Париж. Прошло сто лет, и то, что тогда казалось невероятным, сегодня воспринимается как само собой разумеющееся. Со всеми вытекающими последствиями.

Работники, которые вывозят из самолёта отходы, ещё и собирают комплекты еды для следующего рейса, при этом они нередко забывают менять перчатки

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Кофе и чай для пассажиров, как правило, готовят из обычной водопроводной воды, не проходящей очистку. Резервуары, в которых она хранится, моют редко

<p>Фото © unsplash.com</p>

Немецкие учёные выяснили, что вкусовые рецепторы пассажиров в полёте дают сбой. Сладкое хочется ещё немного подсластить, зато вкус "умами" усиливается

<p>Фото © unsplash.com</p>

Внешний вид пищи может вас огорчить. Например, вам могут принести индийскую лепёшку чапати, которая выглядит так, будто её сначала попробовала крыса

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Если вы веган, скорее всего, специально для вас в меню не найдётся ничего особенного. Но даже если и найдётся, вы пожалеете о том, что заказали это

<p>Фото © FlyVe</p>

Что может быть хуже, чем обнаружить в своей еде зуб? Обнаружить его в своей еде, пролетая над океаном на высоте 12 км, как австралиец Брэдли Баттон

<p>Фото © unsplash.com</p>

После зуба, найденного в тарелке, таракан не вызовет у вас сильных эмоций, но аппетит перебьёт надолго. Индиец Рохит Радж Сингх Чаухан подтвердит

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/manojkhandekar" target="_blank">manojkhandekar</a></p>

Питание для пассажиров готовят на земле. Потом его замораживают, а в полёте разогревают. Но некоторые блюда ждут своего часа целый год, а то и дольше

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Вы можете заплатить за билет на самолёт $900, но даже это не гарантирует вам, что ваша еда не будет похожа на собачий корм

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/FamiliaBooher" target="_blank">FamiliaBooher</a></p>

Бортпроводники не брезгуют перекусить едой, оставшейся после пассажиров. Чаще всего в ход идут комплекты, предназначенные для бизнес-класса

<p>Фото © unsplash.com</p>

9 веских причин, почему вам нужно срочно отказаться от сладкой жизни

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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