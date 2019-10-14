Сделай сам. Продукты, которые лучше приготовить, а не покупать в "Пятёрочке"

Лайф собрал пять простых рецептов для приготовления полезных продуктов, которые позволят сэкономить в супермаркетах, и вкус точно будет не хуже, чем у магазинных товаров.

Конфеты

Шоколадные конфеты "Трюфельные" в "Пятёрочке" стоят 195 рублей за 200 граммов, в "Магните" — от 180 рублей. В составе — сахар, какао, усилители вкуса, масла, молочный жир. Любимое лакомство можно сделать невредным и недорогим.

Для этого понадобится 200 мл сливок 38-процентной жирности, чайная ложка ликёра (некоторые кондитеры добавляют ром или коньяк), 400 граммов горького шоколада.

Сливки доводим до кипения, шоколад разламываем на мелкие кусочки и добавляем в сливки. Добавляем чайную ложку алкоголя, перемешиваем до получения однородной массы. Затем снимаем с плиты, остужаем, убираем в холодильник. Когда масса застынет, скатываем из неё круглые конфетки. Их можно обвалять в вафельной крошке, а можно есть сразу и угощать близких. Себестоимость продукта — 140 рублей за 400 граммов.

Адыгейский сыр

Килограмм адыгейского сыра в "Пятёрочке" стоит 429 рублей. А если приготовить дома, сыр будет намного нежнее и дешевле.

Нам понадобятся один литр 2,5%-ного молока, один литр 2,5%-ного кефира, пять граммов соли, половина чайной ложки сахара, половинка лимона. Не забудьте достать дуршлаг и купить в аптеке марлю, чтобы избавить сыр от лишней жидкости.

В большую кастрюлю, лучше объёмом три литра, выжимаем половинку лимона, добавляем сахар и соль. Выливаем молоко и кефир. Перемешиваем и ставим на медленный огонь. Содержимое кастрюли нагреваем до 85 градусов, до кипения лучше не доводить, чтобы сыр был нежнее. В процессе нагревания молоко начинает сворачиваться, образуются сырные хлопья, поэтому не забываем помешивать, чтобы ко дну кастрюли ничего не прилипало.

Когда молоко превратится в прозрачную сыворотку, а сырной массы в кастрюле будет много, выключаем огонь и оставляем содержимое кастрюли на десять минут, чтобы сырная масса "собралась". Затем с помощью дуршлага избавляемся от лишней жидкости, выкладываем массу в марлю, снова кладём в дуршлаг и закрепляем его над кастрюлей, чтобы сыворотка стекала, а хлопья превращались в цельный кусок сыра.

Сыровары советуют поставить продукт на сутки в холодильник, чтобы точно не было сыворотки и он успел застыть, но нетерпеливые могут угощаться сыром сразу, как только он остынет и его можно будет резать. Себестоимость продукта — 110 рублей за 500 граммов.

Сыр тофу

Любовь к азиатским продуктам захлестнула миллионы людей. И тысячи из них ещё и отказались от продуктов животного происхождения. Но полакомиться сыром всё-таки хочется. Для таких гурманов существует сыр тофу. В супермаркетах он не продаётся совсем или продаётся редко, а ехать специально за ним куда-то лень. Проще приготовить.

Вместо коровьего молока в тофу используется соевое молоко — один литр. В качестве "цемента" — сцепления сыра — нам потребуется лимонная кислота, две столовые ложки.

Молоко доводим до кипения, выключаем и даём потомиться под крышкой минут пять-семь. Затем добавляем в молоко две ложки лимонного сока и помешиваем массу, пока полностью не свернётся.

После этого накрываем смесь крышкой на пять-десять минут, берём марлю и через неё процеживаем получившуюся кашицу. Перекладываем массу в тарелку и сверху кладём какой-нибудь пресс, например блюдце. Оставляем сыр на час, а потом едим с соевым соусом, брокколи и стручковой фасолью.

Майонез

В супермаркетах самый популярный соус в нашей стране — майонез — стоит от 30 до 100 рублей. Недорого, но что именно содержится в этих баночках и упаковках, известно только его создателям. А ведь за 15 минут можно приготовить домашний майонез, который будет ничуть не хуже магазинного.

Берём два сырых яйца, отделяем желтки от белков, желтки взбиваем венчиком в большой чашке. В это же время тонкой струйкой вливаем 200 мл растительного (можно оливкового) масла. Продолжаем взбивать до тех пор, пока масса не станет однородной. Затем добавляем щепотку соли, чайную ложку уксуса, столько же горчицы и сахара. Перемешиваем и добавляем соус к любимым блюдам. Ничего лишнего — особенно консервантов.

Йогурт

Разрекламированный продукт для нормализации пищеварения можно быстро сделать самостоятельно. Он будет не таким сладким, как с полок магазинов, зато точно полезным.

На один литр коровьего молока требуется 200 мл закваски, её можно купить в супермаркете, иногда — в аптеке в отделе продуктов для правильного питания. Молоко нагреваем в кастрюле до 45 градусов, затем добавляем в него закваску, перемешиваем. Разливаем получившуюся смесь по маленьким баночкам, лучше — по пяти-шести ёмкостям, закрываем крышками. Ставим баночки на восемь часов в тёплое место, например рядом с батареей, накрываем одеялом или пледом. Затем на полтора-два часа ставим йогурт в холодильник. Продукт готов — можно есть.