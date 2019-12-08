Какую еду заказывают приговорённые к смерти: 7 примеров из тюремной практики

В США преступники, приговорённые к высшей мере наказания, имеют право сделать последний заказ из тюремного меню. "Смертники" пользуются этой возможностью на полную катушку.

Примеры заказов, сделанных приговорёнными к смертной казни, приводит Mirror.

Виктор Фегер. В 1965 году был приговорён к повешению за убийство. Перед казнью заказал одну оливку с косточкой

Вельма Барфилд отравила 6 человек. В 1982 году ей самой ввели смертельную инъекцию. Перед казнью попросила колу и кукурузные палочки со вкусом сыра

Рики Рэй Ректор совершил двойное убийство. Его казнь состоялась в 1992 году. Преступник заказал стейк, жареную курицу, газировку и пекановый пирог

Карлу Файе Такер приговорили к высшей мере за убийство двух человек во время кражи со взломом. Перед казнью она попросила банан, персик и салат

Перед казнью Джеймс Эдвард Смит попросил немного грязи для совершения ритуала вуду, но её не оказалось в меню, так что ему пришлось заказать йогурт

Грегори Лолера казнили в 2016 году за убийство полицейского. Его заказ включал луковый суп, стейк, запечённый картофель и фисташковое мороженое

Томаса Дж. Грассо казнили в 1995 году. Его заказ включал консервированные спагетти, но ему принесли обычные. "Пресса должна это знать", — сказал он

Машины смерти. 7 автомобилей, на которых передвигались серийные убийцы