Как готовить оливье, чтобы точно на всех хватило. Видео от знатоков из Москвы

В Сети расходится ролик, который показывает, как должен выглядеть настоящий любитель главного новогоднего салата.

Как готовят оливье суровые мужчины, можно узнать, взглянув на кадры этого видео, появившегося в инстаграме московского интернет-магазина оборудования "Кувалда.ру". Одетый в защитный костюм сотрудник основательно подготовился и серьёзно подошёл к процессу. Ингредиенты он измерял тазами, которые опрокидывал в бетономешалку. А на заправку блюда ушло целых шесть вёдер майонеза.

Такая смекалка не могла не вызвать словесного отклика у пользователей Сети. Так, одни оценили масштабную подготовку к грядущим праздникам. Другие искренне ужасались тому, что есть еду, приготовленную в неподходящей ёмкости, довольно опасно. Но многие сочли эффектный ролик всего лишь шуткой.

К столу подавать будут на тачанке с лопатой, а на порции раскладывать куда будут — боюсь представить Aleksandrkomarov62rzn

К корпоративу ребята готовятся Lavrenkoevgen

👏 Суровый технарский подход Vlad0rz

Антон Кувшинников, менеджер отдела корпоративных продаж и идейный вдохновитель данного проекта, раскрыл Лайфу тонкости процесса. По его словам, беспокоиться о безопасности данной затеи не стоит: на бетономешалку нанесли специальное покрытие. При этом Антон отметил, что салат готовили для ролика, а корпоратив они отметят по-другому.