Как готовить оливье, чтобы точно на всех хватило. Видео от знатоков из Москвы

Как готовят оливье суровые мужчины, можно узнать, взглянув на кадры этого видео, появившегося в инстаграме московского интернет-магазина оборудования "Кувалда.ру". Одетый в защитный костюм сотрудник основательно подготовился и серьёзно подошёл к процессу. Ингредиенты он измерял тазами, которые опрокидывал в бетономешалку. А на заправку блюда ушло целых шесть вёдер майонеза.
Такая смекалка не могла не вызвать словесного отклика у пользователей Сети. Так, одни оценили масштабную подготовку к грядущим праздникам. Другие искренне ужасались тому, что есть еду, приготовленную в неподходящей ёмкости, довольно опасно. Но многие сочли эффектный ролик всего лишь шуткой.
К столу подавать будут на тачанке с лопатой, а на порции раскладывать куда будут — боюсь представить
Aleksandrkomarov62rzn
К корпоративу ребята готовятся
Lavrenkoevgen
👏 Суровый технарский подход
Vlad0rz
Антон Кувшинников, менеджер отдела корпоративных продаж и идейный вдохновитель данного проекта, раскрыл Лайфу тонкости процесса. По его словам, беспокоиться о безопасности данной затеи не стоит: на бетономешалку нанесли специальное покрытие. При этом Антон отметил, что салат готовили для ролика, а корпоратив они отметят по-другому.
Сам лично пробовал салат, мы покрывали покрытием специальным пищевым внутри. С салатом в бетономешалке ещё будет полная версия ближе к 30-му числу!
Антон Кувшинников
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