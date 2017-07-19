Астрологический рацион: питание по знакам зодиака

Достижение гармонии с самим собой и Вселенной невозможно без сбалансированной еды. Астрология открывает большие возможности в исследовании себя и своего пути. Она позволяет определить, что поможет представителям каждого из знаков зодиака стать стройными и здоровыми.

Тип фигуры

Каждый астрологический знак принадлежит к определённой стихии, что играет значительную роль в нашем телосложении. Огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец) обладают усиленным метаболизмом, а значит, съеденные калории будут сжигаться быстро. Воздушные знаки (Близнецы, Весы, Водолей) подвижны по своей сути, что дарует их обладателям более лёгкий тип фигуры, чем водным (Рак, Скорпион, Рыбы) и земным знакам (Телец, Дева, Козерог), обмен веществ которых более медленный. Но если фигуре водных знаков это придаёт полноту, то фигуре земных — плотность.

ОВЕН (стихия огня)

Овен обладает большой жизненной силой и способностью быстро восстанавливаться. Очень энергичен, нацелен на активное достижение своих целей и желаний. Но он беглец на короткие дистанции, промежутки активности сменяются периодами упадка сил.

Для Овна характерен активный обмен веществ. Если Овен не вегетарианец, то подходящими для него продуктами являются ягнятина, баранина, козлятина, хорошо приправленные пряностями, в том числе острыми.

Им не подойдут низкокалорийные системы питания. Можно мясо заменить рыбой, но отказываться от животной пищи полностью не стоит. Им нужно обратить особое внимание на каши: ячменную, пшённую, гречневую, пшеничную. Важно включить в меню и отруби, выполняющие в организме роль "метлы", удаляющей шлаки. Фрукты Овна — грейпфрут, арбузы, из овощей — морковь, стручковый перец, лук. Алкоголь, крепкий чай и кофе необходимо ограничить.

ТЕЛЕЦ (стихия земли)

Телец — любитель жизни и комфорта, сибарит, который не любит отказывать своим желаниям. Но у Тельцов замедленный метаболизм, поэтому им необходимо быть сдержанными в еде, стараться не принимать холодные жидкости. Поскольку по своей природе это холодный знак, то такие напитки будут ещё больше охлаждать его организм. Нежелательны перекусы, необходимо строго соблюдать распорядок питания. К земной энергии Тельца относятся углеводы, поэтому необходимо ограничить употребление картофеля, кукурузы, мучных изделий и т.п. В рационе Тельца должны всегда присутствовать рыбные продукты, морская капуста, сыр, творог, кисломолочные продукты.

БЛИЗНЕЦЫ (стихия воздуха)

Истинный Близнец целый день на ногах, ему необходимо постоянно "наводить мосты", узнавать новое, делиться им с другими. Ему трудно усидеть в кресле, он часто нервничает, потому что его порывы не всегда совпадают с ожидаемыми результатами. Подвижность и Близнец — родные братья. Для Близнецов характерно нервное перенапряжение. Их питание должно быть таким, чтобы поддерживать и предотвращать истощение нервов. Птица, рыба, яйца, орехи обязательно должны быть в их рационе. Близнецы также должны употреблять продукты с высоким содержанием кальция, который имеет большое значение для нервной системы. Прекрасным растительным источником кальция является кунжут, мак, миндаль, укроп. По режиму Близнецам можно рекомендовать принимать пищу небольшими порциями, но часто.

РАК (стихия воды)

Эмоциональный знак, чувствительный к душевным движениям и колебаниям окружающих. Он управляется Луной, которая отвечает за эмоции человека. Поэтому главная рекомендация в питании Рака — не есть в плохом настроении. Он — приверженец проверенного и традиционного, поэтому не любит внезапных новшеств и изменений.

Для Рака полезно придерживаться раздельного питания. Но супы, особенно овощные, будут весьма полезны. С осторожностью следует подходить к употреблению сырых фруктов и овощей, особенно тех, которые могут вызвать брожение в желудке. Также опасны холодные напитки, поскольку сам знак является по своей природе холодным. В рацион следует включить рыбу, злаки. Если в натальной карте (персональном гороскопе, построенном на момент рождения человека и включающем анализ расположения всех планет в Солнечной системе. — Прим. Лайфа) много планет в Раке, стоит ограничить молочную продукцию, не смешивать молоко с другими продуктами.

ЛЕВ (стихия огня)

Зная о жизненной силе Льва, сложно увидеть, когда он ослаблен или болен, но здоровое питание — тема, которая нечасто его интересует. Голодание Львам не подойдёт, пища должна быть сытной. Сердце — слабое место этого знака зодиака, поэтому его рацион лучше насыщать не жирами или крахмалом, а протеином. Также ему рекомендовано не ограничивать употребление жидкости. Из фруктов подходят те, что богаты витаминами D и C.

ДЕВА (стихия земли)

Девы — земной знак, который внимателен и привередлив к пище. Вегетарианство Девам будет полезно. Пищу, как и Близнецам, рекомендуется принимать маленькими порциями, употребление мяса и тяжёлых продуктов следует ограничить. Хорошо подходит раздельное питание. В рационе Дев должны присутствовать овощи, крупы, макароны, молочные продукты, яйца, зелёные овощи, лук-порей, редька.

Энергетические соли Девы — сульфат калия и фосфат железа. Обе соли содержатся в гречке, овсе, пшене, яблоках, кабачках. Рекомендуются цитрусовые, груши, сливы, сладкие ягоды, растительное масло. Но при избытке планет, стоящих в Деве, следует сильно ограничить потребление макарон и других углеводных продуктов.

ВЕСЫ (стихия воздуха)

Весы, как правило, наблюдательны к состоянию своего здоровья. Это один из немногих человеческих знаков зодиака, большинство остальных — звериные. Пища должна быть лёгкой, нежелательно острое, солёное и пряное. Для Весов первостепенна вегетарианская пища. Семена редьки, люцерны, горчицы, пшеницы, разнообразные злаки Весам будут особенно полезны. Необходимо и зимой, и летом использовать зелень, заправляя сливками, сметаной, лимонным соком. Из фруктов и ягод особенно подходят яблоки, груши, малина, сливы. Сладости будут питать энергию Весов. Весы постоянно стараются уловить состояние равновесия, вопрос выбора для них в жизни ярко выделен. Сонливое нерешительное состояние может чередоваться с резкой эмоциональной активностью. Чай из соцветий бузины с лимоном будет прекрасным напитком для Весов, полезным в том числе и для заболеваний дыхательной системы, к которой Весы бывают склонны.

СКОРПИОН (стихия воды)

Способность Скорпиона восстанавливать свои силы достойна восхищения. Он может ощущать себя разбитым и после короткого отдыха опять наполниться жаждой деятельности. Особенно когда что-то возбуждает его интерес. Но особенностью знака является склонность накапливать телесные и психологические яды, поэтому для Скорпионов будут крайне полезны дни очищения от токсинов, когда в еде присутствуют только овощи и фрукты.

В остальные дни можно употреблять пищу пряную, т.е. с сильными вкусовыми свойствами. Подойдут лук, капуста, инжир, чеснок, редис, вишня, чернослив, крыжовник. Первостепенное значение будут иметь в рационе морепродукты (кальмары, мидии, устрицы, гребешки и т.п.), если только в карте нет избытка энергий Скорпиона. В еде необходимо соблюдать умеренность, воздерживаться от горячительных напитков.

СТРЕЛЕЦ (стихия огня)

Представители этого знака деятельны, энергичны, оптимистичны, любят свободу, природу. Управителем Стрельца является Юпитер, который влияет на печень и артериальную систему. Если Юпитер поражён в личном гороскопе, то возможно поражение и этого органа, и системы. Чувствительная печень реагирует на злоупотребление алкоголем, поэтому контроль за спиртным для Стрельца должен быть особенно важным.

Для Стрельца важны продукты, богатые витамином С и витаминами группы В. Полезны чернослив, овёс, земляника, пастернак, неочищенный рис, обильное питьё. Благоприятной пищей будут являться тыква, продукты, насыщенные растительными жирами (например, миндальные, грецкие орехи, кунжутное семя). Для сохранения оптимального веса Стрельцы должны придерживаться белкового рациона с большим количеством варёной птицы, рыбы, свежих овощей и фруктов (брюссельской капусты, свёклы, помидоров).

КОЗЕРОГ (стихия земли)

Земной знак, но очень активный. Козероги часто всю свою энергию направляют на работу, стремясь достичь профессионализма. Поэтому при больших тратах энергии, характерных для этого знака, необходимо есть плотно, но нечасто. Для стимуляции пищеварения рекомендуется использовать такие приправы, как куркума, имбирь. Соль, соусы, сахар необходимо ограничивать.

Чёрный кунжут, лучистая фасоль, продукты тёмных цветов соответствуют энергии Сатурна, управляющего этим знаком. Особое внимание нужно уделить продуктам, богатым кальцием. Важны витамины D и Р. Первого много в яйцах, сливочном масле, молоке; второго — в шиповнике, клюкве. Если в натальной карте несколько планет в Козероге, то обязательно нужно убирать все быстрые углеводы, ограничить потребление мучного.

ВОДОЛЕЙ (стихия воздуха)

Как и всем остальным воздушным знакам, Водолею не рекомендуется тяжёлая пища, особенно животного происхождения. Из мяса можно рекомендовать курятину, говядину. Вегетарианство будет полезно Водолеям, так же как и другим человеческим знакам зодиака. Из орехов стоит выбирать миндаль, арахис.

Их желудки склонны к повышенной кислотности, поэтому следует отказаться от острой, жирной и жареной пищи. Уран, который управляет этим знаком, наделяет своих подопечных оригинальностью, независимостью, непредсказуемостью, возможностью резкой смены эмоционального фона. Поэтому необходимо укреплять нервную систему витаминами группы В1 и В12, которых много в горохе, сое, пивных дрожжах, яйцах. Также важно обратить внимание на продукты, богатые кальцием.

РЫБЫ (стихия воды)

Рыбы завершают астрологическое колесо зодиаков. Рыбы слабы энергетически, их основная сила в принятии людей, сострадании. Это холодный знак, поэтому потребление жидкостей должно быть под контролем. Важно ограничивать алкоголь, кофе, чай и другие напитки, вызывающие зависимость. Для Рыб полезно будет отказаться от продуктов брожения, в том числе от кваса. В питании должно быть много продуктов, богатых железом, магнием, белком. Поскольку Рыбы склонны к пищевым отравлениям, свежесть пищи должна иметь для них первостепенное значение. Мясо следует ограничивать, заменять рыбой. Важно включить в рацион орехи, изюм, гранат. Острую пищу нужно также ограничивать.

Как изменить своё питание по стихии

У каждого человека есть два знака зодиака: первый определяется по Солнцу, второй — по Луне. Просчитать их можно по персональной натальной карте.

Основную силу Солнце, управляющее пищеварительным огнём, имеет в полдень, поэтому главный приём пищи хорошо осуществлять в это время. Пищу полезно употреблять свежей и тёплой. Второе правило особенно важно для холодных знаков зодиака (знаков воды и земли).

Луна имеет символическое значение в питании: она символизирует его тип, предпочтительные продукты. Это определяется той стихией, в которой находится Луна. При Луне, находящейся в человеческих знаках (Близнецы, Весы, Водолей, Дева) подойдут многие диеты, в том числе система вегетарианства. Водная Луна тяготеет к продуктам, притягивающим энергию (сочным, жидким). Люди с огненной Луной выбирают насыщенные энергией продукты. А вот земная луна предпочитает твёрдую пищу.

Важен анализ соотношения стихий в натальной карте (огонь, вода, воздух, земля), особенно недостатка или избытка знаков, относящихся к разным стихиям. С помощью пищи можно сбалансировать своё физическое состояние. Не хватает огня, тогда увеличиваем потребление мяса, используем жгучие пряности. В случае недостатка воды увеличиваем жидкость, молочные продукты. Если мало земли, то полезны будут крупы, макароны твёрдых сортов, плоды, овощи, фрукты.