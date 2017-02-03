ночнойдожор, или Лучшие продукты для позднего перекуса

В доме воцарилась тишина, близкие спят или готовятся ко сну, а вы крадётесь к холодильнику, заранее проклиная себя за слабохарактерность… Знакомая ситуация? Рассказываем о причинах, которые ведут нас на ночь на кухню, и наиболее безвредных продуктах для это времени суток.

Для начала обрадуем всех: представление о том, что после шести есть нельзя, можно считать морально устаревшим. Современные диетологи внесли поправку в этот "закон", ведь многие из нас домой-то попадают не раньше восьми, а спать ложатся около двенадцати. Поэтому ужин вполне может быть и в 8, и даже в 9 часов вечера, главное, чтобы последний приём пищи происходил за 2–3 часа до сна. Ещё один немаловажный момент: идеальная вечерняя трапеза должны состоять из белковых продуктов (филе птицы, рыба, творог). И тогда беспокоиться о лишнем весе не придётся.

Но ночные вылазки к холодильнику — история отдельная. Ужинали ли вы кусочком отварной рыбки с салатом из свежих огурцов или лакомились внушительным бифштексом с гарниром из жареного картофеля — всё равно перед сном можете ощутить чувство голода и оказаться перед заветной дверцей на кухне. Почему это происходит? На это может быть несколько причин.

Причина № 1

Вы действительно голодны. Потому что утром, опаздывая на работу, просто выпили чашку кофе, в обед перекусили лёгким салатиком или бутербродом, потом выпили чашечку чая с коллегами и, собственно, всё. То есть ужин, по сути, был единственным полноценным приёмом пищи за весь день, и организм явно недополучил не только калорий, но и ценных питательных веществ. Вот поэтому он и требует от вас "компенсации".

Что делать: Питаться в течение всего дня. Лучше чаще, чем реже. И, разумеется, не фастфудом.

Причина № 2

Активные занятия спортом во второй половине дня. После тренировки организму необходимо восстановить свои запасы. Если она была очень интенсивной, питательных веществ, полученных от обычного ужина, может не хватить, и через час–два человек почувствует голод. Игнорировать его не стоит, иначе организм начнёт поедать себя, мышцы не будут увеличиваются в объёме, а утро начнётся с чувства глубокой усталости.

Что делать: Поесть. Даже за час до сна. Но только белковые продукты: отварную рыбу или куриное филе, творог, морепродукты.

Причина № 3

Проблемы с органами пищеварения. Если вы регулярно испытываете перед сном не просто желание перекусить, а сильный голод, вплоть до болей под ложечкой, то стоит записаться на приём к гастроэнтерологу. Такие симптомы могут свидетельствовать о гастрите или даже начальной стадии язвенной болезни.

Что делать: Как сказано выше, идти к врачу.

Причина № 4

Стресс. Это, пожалуй, самый распространённый "виновник" ночных заглядываний в холодильник. Очень часто из-за стрессовых ситуаций люди стараются снять напряжения едой, в результате чего человек не просто наедается, а переедает. Если честно, такой подход уходит корнями в детство: наверное, каждого из нас мама утешала конфеткой после падения с велосипеда или других неприятностей. Привычка закрепилась, и вот теперь уже подросшая девочка после ссоры с возлюбленным сидит у холодильника с куском торта в руках. Почему это происходит именно перед сном? Потому что к вечеру, как известно, все проблемы воспринимаются гипертрофированно, возникает тот самый стрессовый голод, который не даёт заснуть.

Что делать: Избавляться от стресса иным образом.

Лучшие продукты для перекуса в ночи

Если бороться с чувством голода нет никаких сил, лучше пойти на поводу у организма и разрешить себе внеочередной приём пищи. Не хотите приобретать лишних килограммов? Отнеситесь к выбору продуктов с умом. Итак, что же можно съесть на ночь.

Крупы

Небольшое количество отварного риса или гречки обеспечит необходимое чувство сытости. Эти продукты богаты медленными углеводами, которые позволят быстро утолить чувство голода и спокойно заснуть.

Кисломолочные продукты

Нежирные творог, йогурт или кефир. Последний не только насытит, но ещё и улучшит работу желудочно-кишечного тракта.

Овощи

Из свежих плодов подойдут помидоры и сладкий перец. Можно сделать салатик или же съесть их в натуральном виде. Белокочанная капуста — тоже неплохой вариант: нашинкуйте её и перетрите с небольшим количеством соли. Также подойдут отварные овощи: цветная капуста, брокколи. Но не картофель!

Фрукты и ягоды

Ягоды можно есть любые, какие вам больше нравятся. А вот с фруктами следует действовать осторожно. Дело в том, что некоторые из них (бананы, ананасы, хурма, а также сладкие яблоки) содержат слишком много сахара, который непременно напомнит о себе позднее лишними сантиметрами в области талии. Поэтому для ночного перекуса лучше выбирать киви, мандарины, апельсины, грейпфруты и груши. Помните, что кислые плоды противопоказаны при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Орехи и миндаль

Горсть ядрышек грецких орехов, фундука, кедровых орешков или миндаля — отличный вариант для утоления голода. Много их не съешь, а чувство сытости они вызывают довольно быстро. Кроме того, орехи приходится долго пережёвывать, и, таким образом, организм обманывается, полагая, что вы едите что-то основательное.

Напитки

Может так случиться, что чашка травяного чая с ложечкой меда — это именно то, что нужно вашему организму, требующему еды. Попробуйте заглушить чувство голода таким образом. Ещё один замечательный напиток для ночного приёма пищи — кисель (разумеется, приготовленный из натуральных ягод, а не из магазинного брикета). Сахара и крахмала следует в него добавлять немного. Такой напиток быстро усваивается и благотворно влияет на пищеварение.

ВАЖНО! Все перечисленные выше продукты следует есть в ограниченном количестве: не более 100 г (орехи — не более 40–50 г). Иначе вместо отдыха ваш организм получит серьёзную работу по перевариванию значительного количества пищи.

Под грифом "Запрещено"

Даже если с полки холодильника на вас призывно смотрит пирожное, не поддавайтесь на провокацию. Углеводы, жир и сахар обязательно аукнутся вам впоследствии. Чипсы, хлопья и сухарики, шоколад и печенье, булочки и колбаса, жирные сорта сыра — также не лучший вариант ночной еды.

И напоследок маленькая хитрость. Утолить чувство голода можно, рассасывая кубики пищевого льда. Дело в том, что лёд "замораживает" вкусовые рецепторы, расположенные во рту, и мозг получает сигнал о том, что организм сыт. Кроме того, растаявшая вода поступает в желудок в холодном виде, и, чтобы её нагреть, организму требуется дополнительная энергия, для получения которой он начнёт сжигать жиры. Стоит попробовать!