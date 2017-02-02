Видео: Тыквенный суп с пряностями

Зимой нет ничего лучше тёплого ароматного супа. Пока остальные овощи оставляют желать лучшего, выручают корнеплоды. Приготовьте тыквенный суп со сливками и индийскими специями по нашему рецепту — текстура получится кремовой, а вкус — ярким.
Ингредиенты:
- тыква — 1 кг;
- лук — 1 шт.;
- карри — 2 ч. л.;
- сухарики — 1 ст. л.;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- тыквенные семечки — 1 ч. л.;
- сливки 20% — 100 мл.
Способ приготовления:
Лук и тыкву очистить, нарезать крупными кусками. В сотейник налить растительное масло, немного обжарить овощи, затем залить водой так, чтобы она покрывала их. Варить до мягкости. Пюрировать погружным блендером, влить сливки, добавить соль и карри. Тщательно перемешать и снова немного прогреть. Подавать с сухариками, ложкой сливок и тыквенными семечками.
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