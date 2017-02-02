Видео: Тыквенный суп с пряностями

Зимой нет ничего лучше тёплого ароматного супа. Пока остальные овощи оставляют желать лучшего, выручают корнеплоды. Приготовьте тыквенный суп со сливками и индийскими специями по нашему рецепту — текстура получится кремовой, а вкус — ярким.

Ингредиенты: тыква — 1 кг;

лук — 1 шт.;

карри — 2 ч. л.;

сухарики — 1 ст. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

тыквенные семечки — 1 ч. л.;

сливки 20% — 100 мл. Способ приготовления: Лук и тыкву очистить, нарезать крупными кусками. В сотейник налить растительное масло, немного обжарить овощи, затем залить водой так, чтобы она покрывала их. Варить до мягкости. Пюрировать погружным блендером, влить сливки, добавить соль и карри. Тщательно перемешать и снова немного прогреть. Подавать с сухариками, ложкой сливок и тыквенными семечками. Видео: грибной крем-суп Видео: сырно-чесночный суп в хлебе Видео: праздничный татарский суп олюш