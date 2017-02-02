Видео: Тыквенный суп с пряностями

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Видео: Тыквенный суп с пряностями

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Зимой нет ничего лучше тёплого ароматного супа. Пока остальные овощи оставляют желать лучшего, выручают корнеплоды. Приготовьте тыквенный суп со сливками и индийскими специями по нашему рецепту — текстура получится кремовой, а вкус — ярким.

Ингредиенты:

  • тыква — 1 кг;
  • лук — 1 шт.;
  • карри — 2 ч. л.;
  • сухарики — 1 ст. л.;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • тыквенные семечки — 1 ч. л.;
  • сливки 20% — 100 мл.

Способ приготовления:

Лук и тыкву очистить, нарезать крупными кусками. В сотейник налить растительное масло, немного обжарить овощи, затем залить водой так, чтобы она покрывала их. Варить до мягкости. Пюрировать погружным блендером, влить сливки, добавить соль и карри. Тщательно перемешать и снова немного прогреть. Подавать с сухариками, ложкой сливок и тыквенными семечками.

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Автор:
Юлия Вьюркова
ЮВ
Юлия Вьюркова
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