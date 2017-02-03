Видео: шаурма Фо Бо

Ингредиенты:
- говядина, вырезка — 300 граммов;
- кости для бульона — 500 граммов;
- луковица — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- гвоздика — 3–4 бутона;
- бадьян — 1 звёздочка;
- корица — 1 шт.;
- имбирь — 1 кусочек;
- ростки сои — горсть;
- лайм — 1 шт.;
- перец чили красный — 1 шт.;
- мята — 1 пучок;
- кинза — 1 пучок;
- зелёный лук резанец — 1 пучок;
- рисовая лапша или фунчоза — ½ пучка;
- сладкий соус чили;
- лаваш тонкий — 1 пласт.
Способ приготовления:
Вырезку и говяжьи кости положить в кастрюлю вместе с луковицей, морковью, гвоздикой, имбирём и бадьяном.
Залить водой и варить на маленьком огне в течение 2,5–3 часов.
При желании можно дать бульону настояться под крышкой ещё 1 час.
Рисовую лапшу или фунчозу залить кипятком и оставить на 5 минут, затем воду слить.
На ½ пласта лаваша выложить кусочки варёной говядины, мяту, зелёный лук, кинзу, полить соусом чили.
Сверху — рисовую лапшу и пару столовых ложек получившегося бульона. Это сделает шаурму сочной.
Подавать с рисовым уксусом и дополнительным соусом чили.
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