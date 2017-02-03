Видео: шаурма Фо Бо

Традиционный вьетнамский суп Фо Бо уже давно распробовали по всему миру, в том числе и в Москве. Многие любят это блюдо за наваристый говяжий бульон, ароматы корицы и бадьяна, приятную остроту перца чили и свежесть зелени. Мы предлагаем вам проникнуться этими азиатскими вкусами в мобильном формате шаурмы.

Ингредиенты: говядина, вырезка — 300 граммов;

кости для бульона — 500 граммов;

луковица — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

гвоздика — 3–4 бутона;

бадьян — 1 звёздочка;

корица — 1 шт.;

имбирь — 1 кусочек;

ростки сои — горсть;

лайм — 1 шт.;

перец чили красный — 1 шт.;

мята — 1 пучок;

кинза — 1 пучок;

зелёный лук резанец — 1 пучок;

рисовая лапша или фунчоза — ½ пучка;

сладкий соус чили;

лаваш тонкий — 1 пласт. Способ приготовления: Вырезку и говяжьи кости положить в кастрюлю вместе с луковицей, морковью, гвоздикой, имбирём и бадьяном. Залить водой и варить на маленьком огне в течение 2,5–3 часов. При желании можно дать бульону настояться под крышкой ещё 1 час. Рисовую лапшу или фунчозу залить кипятком и оставить на 5 минут, затем воду слить. На ½ пласта лаваша выложить кусочки варёной говядины, мяту, зелёный лук, кинзу, полить соусом чили. Сверху — рисовую лапшу и пару столовых ложек получившегося бульона. Это сделает шаурму сочной. Подавать с рисовым уксусом и дополнительным соусом чили. Видео: четыре обеда из "Доширака" Видео: лазанья из магазинных мантов Видео: самый простой мясной пирог из лаваша