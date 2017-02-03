Видео: шаурма Фо Бо

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Видео: шаурма Фо Бо

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Традиционный вьетнамский суп Фо Бо уже давно распробовали по всему миру, в том числе и в Москве. Многие любят это блюдо за наваристый говяжий бульон, ароматы корицы и бадьяна, приятную остроту перца чили и свежесть зелени. Мы предлагаем вам проникнуться этими азиатскими вкусами в мобильном формате шаурмы.

Ингредиенты:

  • говядина, вырезка — 300 граммов;
  • кости для бульона — 500 граммов;
  • луковица — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • гвоздика — 3–4 бутона;
  • бадьян — 1 звёздочка;
  • корица — 1 шт.;
  • имбирь — 1 кусочек;
  • ростки сои — горсть;
  • лайм — 1 шт.;
  • перец чили красный — 1 шт.;
  • мята — 1 пучок;
  • кинза — 1 пучок;
  • зелёный лук резанец — 1 пучок;
  • рисовая лапша или фунчоза — ½ пучка;
  • сладкий соус чили;
  • лаваш тонкий — 1 пласт.

Способ приготовления:

Вырезку и говяжьи кости положить в кастрюлю вместе с луковицей, морковью, гвоздикой, имбирём и бадьяном.

Залить водой и варить на маленьком огне в течение 2,5–3 часов.

При желании можно дать бульону настояться под крышкой ещё 1 час.

Рисовую лапшу или фунчозу залить кипятком и оставить на 5 минут, затем воду слить.

На ½ пласта лаваша выложить кусочки варёной говядины, мяту, зелёный лук, кинзу, полить соусом чили.

Сверху — рисовую лапшу и пару столовых ложек получившегося бульона. Это сделает шаурму сочной.

Подавать с рисовым уксусом и дополнительным соусом чили.

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Автор:
Юлия Вьюркова
ЮВ
Юлия Вьюркова
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