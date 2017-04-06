SEIJI: эстетика и философия японской кухни

Ресторан японской кухни Seiji приглашает вас узнать ближе, что такое настоящая японская кухня в её многообразии, простоте и совершенстве. Только здесь вы сможете попробовать аутентичные японские блюда из четырёх видов тунца и авторское меню с мраморной говядиной вагю.

Те, кто уже открыл для себя неповторимую атмосферу и исключительное мастерство поваров Seiji, знают не понаслышке, что визитная карточка этого ресторана — тунец, благородная и необычайно вкусная рыба с удивительными питательными свойствами. В Seiji готовят блюда из четырёх видов тунца — немногие рестораны мира могут похвастаться таким разнообразием. Каждую осень здесь отмечают День тунца — своего рода кулинарный фестиваль, главным героем которого становится огромный тунец из Японии.

Свежую рыбу, морепродукты и остальные ингредиенты, без которых невозможно создать подлинное японское меню, сюда доставляют самолётом два раза в неделю прямо из Японии. Прежде всего это свежая рыба хамачи, канпачи, японская дорада и икра морского ежа уни, поставляемые с легендарного рынка Цукидзи в Токио. Неадаптированные аутентичные японские блюда можно приготовить только из качественных японских продуктов, поэтому 80% продуктов в Seiji — японские, в том числе имбирь, васаби и даже сахар.

Главный принцип японского повара — сохранить естественный вкус и свойства продукта. Зачем менять то, что и так прекрасно? Его задача — помочь продукту раскрыть вкус, заложенный природой, подчеркнуть его, не искажая. Вот почему очень важно учитывать соответствие продукта сезону, в который его вкусовые качества выражены наиболее полно. Так, например, морские ежи и японские устрицы ивагаки доставляются в Seiji исключительно по сезону.

Вопреки сложившемуся стереотипу, японская кухня гораздо разнообразней, чем привыкли считать многие за пределами Японии, и далеко не ограничивается полюбившимися российской аудитории роллами и суши. Безусловно, блюда из риса, рыбы и морепродуктов составляют её основу, но не менее важное место в ней занимают овощи и фрукты, всевозможные виды лапши, соусов, сыра и мяса.

Так, например, существуют десятки сортов изысканного мяса, но только мясо японских бычков вагю считается эталоном среди настоящих ценителей. Невероятно мягкая и нежная на вкус, мраморная говядина признана национальным достоянием Японии. В Seiji вам предложат отдельное меню, посвящённое блюдам из японской мраморной говядины, в том числе традиционные ски-яки и шабу-шабу.

Также здесь можно попробовать блюда авторской кухни, которые вы не найдёте ни в одном другом ресторане, например гю танг — говяжий язык под соусом от Сейджи-сана. Если же вы пока не готовы к кулинарным экспериментам, то для вас — хорошо знакомые москвичам сашими и суши, но представленные в традиционных японских форматах подачи: Tokyo style и old classic style. Кроме того, в вашем распоряжении самая большая линейка японских напитков в Москве и фирменное саке Seiji. Для тех, кто соблюдает пост, действует специальное постное меню.

Seiji на японском означает "честный", "искренний". Так коллеги и клиенты называют знаменитого мастера японской кухни Кадзуо Кусано из Фукусимы, который на протяжении вот уже 13 лет возглавляет легендарный московский ресторан японской кухни.

Как ни в одном другом месте в Москве здесь чтут традиции и правила японской национальной кулинарии, воспитанные на древней философии синто и дзен-буддизма, воспевающих природу и её начало во всём, что нас окружает. Дизайн и кухня Seiji являют собой живое воплощение японской эстетики. Это идеальное место для романтических встреч и деловых переговоров. Большой выбор бизнес-ланчей, эксклюзивное меню десертов, авторские блюда от шеф-повара или традиционная классика — решайте, что подходит именно вам. Минимализм и сдержанность, прямые линии и натуральные материалы в интерьере, атмосфера душевности и уважения помогут вам сосредоточиться на том, что действительно важно.

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