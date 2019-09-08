Мордобой для души. Почему русский кулачный бой любили цари и крестьяне

Согласно правилам поединка, девушка проигравшего бойца должна была отблагодарить победителя.

Американский рэпер Снуп Дог (Snoop Dogg) недавно восхитился знаменитым массовым поединком на фестивале "Атамановские кулачки" в Тамбове. Его пост в "Инстаграме" оценили 1 млн 300 тысяч пользователей. Знали бы они, что Россия на протяжении веков была одним из главных центров кулачных боёв.

Это не было забавой только простого народа. Подраться на кулаках любили граф Орлов, историк Карамзин и другие знаменитости. Бились в качестве ритуала, чтобы разрешить спор или ради забавы.

Традиционный русский кулачный бой делится на несколько видов, но самые популярные из них "один на один", где дерутся два противника, и "стенка на стенку", где одна команда сражается с другой. Есть ещё "сцеплялка-свалка" —аналог современного MMA, микс разных боевых техник.

Русский бой без правил В "сцеплялке-свалке" разрешалось идти на разные хитрости ради победы. Не было никаких ограничений Фото © wikipedia

Можно было встать за спину более сильного противника, подождать, пока он ослабнет в схватке с другими, а затем добить его. "Сцеплялка-свалка" пользовалась меньшей популярностью, чем другие виды схваток.

Рыцарский кодекс В России было запрещено бить лежачего противника, ставить подножку, бить со спины, использовать оружие Фото © wikipedia

Для сравнения — в английском боксе долгое время разрешалось бить лежачего, а запретили это только в 1743 году.

Драка вместо суда При Иване Грозном практиковались кулачные поединки под названием "поле", где истец мог вызвать ответчика на ринг Фото © wikipedia

Проигравший, будь он истцом или ответчиком, считался виноватой стороной — и его наказывали. "Поле" использовали, как правило, только тогда, когда не могли вынести приговор нормальным способом. Отменили "поле" сразу после смерти Ивана Грозного.

Поцелуй перед боем Перед боем "сам на сам" противники должны были поцеловать друг друга. Этим они показывали, что они не злятся друг на друга Фото © shutterstock

Подарок победителю от девушки проигравшего После поединка "один на один" и "сам на сам" подруга проигравшего должна была поднести победителю букет цветов Фото © shutterstock

В России много раз пытались запретить кулачные бои, начиная с 988 года. В XIII веке собор во Владимире постановил "отлучать от церкви участвующих в кулачных боях и боях кольями, а убитых не отпевать". Драться стали меньше, но в XVI веке, при Иване IV, бои возобновились.

Наказание кнутом и ссылка В XVII веке за кулачные бои снова стали строго наказывать. Если бойцов ловили, им полагался удар кнутом. А потом — в Сибирь Фото © wikipedia

При Петре I и Петре II кулачные бои поощрялись, при Елизавете Петровне снова запрещались, но никто этот закон не соблюдал. При Екатерине II случился настоящий "кулачный бум". Дрались в деревнях и в городах, в провинции и в столицах. В 1751 году случился самый массовый бой, в котором участвовали полгорода.

К кулачным бойцам присоединились вооружённые — и скоро это всё превратилось в масштабное кровавое побоище. Екатерина II, понимая, что строгими запретами народную забаву не искоренишь, приказала полиции строже следить за порядком, чтобы люди дрались, но не убивали друг друга. А травмы случались из-за того, что многие использовали подручные средства.

Свинцовый кулак Многие бойцы шли на хитрость, зашивая свинец в перчатку. Потом это запретили. Тогда мужики придумали замораживать перчатки Фото © shutterstock

Удар ледяной перчаткой мог привести к сотрясению мозга и к потере сознания. До XIX века уездные фельдшеры прописывали пострадавшим бойцам тёртый хрен и капустный рассол.

Накануне боя мужики принимали баню и крепко выпивали, но на следующий день тренеры запрещали бойцам похмеляться, чтобы не терять "боевого духа".

Только Николай I полностью запретил кулачные бои. Теперь полиция должна была предотвращать бои, а не следить за ними. В столицах опасная забава стала спортом. Но в провинциях возникла новая волна — фабричные рабочие любили помутузить друг друга в свободное от работы время.

В 1894 году в Россию пришёл бокс, составив конкуренцию традиционному кулачному бою. Часто боксёры сходились на ринге с "кулачниками". У боксёров было техническое преимущество и они часто побеждали, но случались и исключения.

Кулачник Папаша бил боксёров Боец Анкудинов по кличке Папаша с 1922 по 1926 год был в топе. Он нокаутировал многих боксёров, став чемпионом СССР Фото © vk.com/oldschoolboxer

В СССР кулачные поединки были окончательно запрещены в 1922 году, и кулачные бойцы ушли в бокс.