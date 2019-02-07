Учитесь! Студент из Екатеринбурга сдал зачёт благодаря мягкой шёрстке и лапкам

Солопова Надежда Саввична из Уральского государственного архитектурного университета известна, помимо прочего, своей любовью к котикам. И на какие только ухищрения обычно не идут её студенты, чтобы получить хорошую оценку. Но среди всех случаев особенно запомнился этот.

Стены этой аудитории уже многое повидали: студенты, прознав об особой симпатии Надежды Саввичны к усатым и полосатым, принялись приходить в одежде с изображениями кошек, приносить тетради и ручки с кошачьими принтами и пару раз умудрились даже пронести в университет живых котов. С каждый разом удивить и обрадовать преподавательницу становилось всё сложнее, но одному студенту это всё же удалось.

Он где-то раздобыл ростовую куклу кота Гарфилда и в таком виде заявился на пару. Реакция Надежды Саввичны покорила всех присутствующих: женщина пришла в полный восторг от такого котяры, гладила его и приговаривала, что теперь ему просто обеспечен пожизненный зачёт.

Сам инцидент произошёл в мае прошлого года, но о видео вспомнили только сейчас, и оно моментально набрало популярность. У многих сложилось неверное впечатление о преподавательнице права, но студенты тут же поспешили защитить её честь. Надежда Саввична всегда преподавала интересно и с огоньком и никому просто так оценки не ставила — с котом ты приди или без.