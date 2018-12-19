Новогоднее безумие. 10 самых странных ёлок России

Российские города массово украшают к Новому году. Главный символ, конечно же, ёлка. Но не везде она соответствует стереотипам "новогодняя красавица" или "пушистый символ нового года". Кое-где на свет родилось "нечто странное", но это не значит "плохое". Мы собрали лучшие образцы.

1.

Открывает хит-парад Красноярск. В зоопарке "Роев ручей" установили ёлку для белых медведей. Там, где должны быть игрушки, свечи и хлопушки, повесили куски мяса и красную рыбу. Смотрится это диковато-забавно, но медведи всё съели и очень рады.

2.

Флаг оригинальности подхватила Верхняя Пышма в Свердловской области. В музее "ХХ век АВТО" ёлку смастерили из легендарной "копейки". Ваз-21011 разобрали на части, подвесили в воздухе и украсили шарами. Арт-объект назвали "молекулярная ёлка".

3.

В Туле новогодняя ёлка так же сурова, как и легендарные тульские пушки. Это дерево пушистой красавицей не назовёшь — оно сварено из стальных прутьев и весит 280 килограммов. Крафтовый получился в Туле новогодний символ. И выглядит весьма оригинально.

4.

Весьма оригинальной вышла и московская ёлка. На станции метро "Тургеневская" её собрали из 230 тысяч использованных проездных. Столько москвичи прокатывают билетов за один день. Красные билеты сложили в массивное дерево 3,5 метра высотой.

5.

Эта ёлка тоже массивная и увесистая. Жители города Котельнич Кировской области собрали её из мешков картофеля. Поставили 22 куля на поддон, украсили гирляндами и игрушками. Есть такую ёлку можно очень долго — картошки в ней 800 кило.

6.

Мрачная ёлка родилась в воображении Красноярского художника Василия Слонова. Эта ёлка из похоронных венков. Он представил макет, но вполне может его реализовать. Такая ёлка однозначно хоронит старый год, но вот радостного настроения в новом не обещает.

7.

Ёлка Нижневартовска интерактивная, но временная. Её составили автолюбители. Машины выстроились в древесный контур. Зажгли фары, сфотографировались и разъехались. Это был предновогодний флешмоб, посвящённый безопасной парковке.

8.

Наш лидер рейтинга из Дзержинска. Блогер Алексей Алексеев нашёл ель в городском дворе. Собрана праздничная красавица буквально из разного добра и палок: куски льда, кабачки, гроздья рябины, тряпичная звезда. Очень нелепо, но очень душевно.

9.

Ёлка в Уфе, видимо, должна напоминать о бренности бытия. Всё проходит. И праздник тоже. Лицо снегурочки расплавилось и потекло. Пупс с красным лицом лежит у веток ёлки. Жителей уфимского микрорайона "Зелёная роща" такой арт-объект перепугал.

10.

Эта история как сказка со счастливым концом. И, возможно, попиленным бюджетом. В Омске поставили "полуновогоднюю" ёлку. Половина дерева облысела. Омичи возмутились, что это купили за бюджетные деньги. Мэрия сменила ёлку на целую. Правда, непонятно, за новую ёлку платили ещё раз или подрядчика оштрафовали.