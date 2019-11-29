Шоу-бой Емельяненко — Кокляев. Почему его нужно смотреть

Публицист, спортивный аналитик Ринат Есеналиев — о том, почему деньги никогда не будут единственной мотивацией для спортсмена.

А теперь давайте серьёзно. Бой состоится 29 ноября. Все, кто хоть как-то вовлечён в это событие, знают и предысторию данного боя, и участников. Бой уже охватил огромную аудиторию. СМИ постарались подогреть интерес к бою, а кое-где и сами парни за счёт своей харизмы подбросили пару поленьев, а порой и бейсболок в этот разрастающийся костёр народного хайпа.

Мир единоборств никогда собой не являл особо закрытую касту, но всё-таки не был столь избалован всеобщим вниманием, как тот же футбол. И вот, когда стало известно, что бой по правилам бокса при участии тяжелоатлета и бойца ММA по количеству зрителей точно обгонит многие боксёрские поединки, со своим снобистским "фи" включились так называемые специалисты.

Начнём, как водится, с краткой предыстории. Всем, кто за "спорт без всяких там шоу", хочется сказать следующее. Со времён первого профессионального поединка за деньги спортивная составляющая была, конечно, основной, но далеко не единственной. Всегда влияли такие факторы, как политика, общественный интерес и финансовая сторона вопроса.

А когда состоялся поединок между легендой бокса Мухаммедом Али и японским рестлером Антонио Иноки, стало понятно, что границы между единоборствами будут размываться, а участвовать в несвойственных для себя поединках не зазорно даже легендарным спортсменам. Это привело к тому, что мы имеем сейчас.

Параллельно и очень успешно существуют бокс, кикбоксинг, смешанные единоборства и много чего другого. С недавнего времени звёзды из разных видов спорта ходят друг к другу, так сказать, в гости. Не так давно мы были свидетелями "шоу со спортивной кульминацией", которое нам продемонстрировали Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор. Парни не только выдали довольно смотрибельный бой, но и заработали 130 миллионов на двоих, и это без всяких рекламных бонусов, и вот ещё одна стена пала.

Следующей неотъемлемой частью боёв, которая аккумулировала общественный интерес к единоборствам, стало то, что поединок по своей сути является делом личным и при отсутствии дуэлей идеальным способом для выяснения отношений между мужчинами. И будь вы хоть трижды миролюбивым человеком, за этим процессом чертовски интересно наблюдать.

Бои Али — Фрейзер, Тайсон — Льюис, Нурмагомедов — Макгрегор нам интересны не только из-за противостояния стилей, но и из-за личной неприязни спортсменов друг к другу. Именно эта часть профессиональных боёв приоткрыла ещё одну завесу и дала приобщиться к схваткам людям, сравнительно далёким от единоборств. Не будем углубляться в достаточно недавно состоявшийся реванш между двумя видеоблогерами Логаном Полом и темнокожим парнем, именующим себя KSI.

Бой невероятно показателен: парни продали больше миллиона платных трансляций и заработали по миллиону зелёных. Но самое интересное, что на разогреве у этих парней защищали свои титулы два чемпиона мира по боксу — Девин Хейни в лёгком и Билли Джо Сондерс в среднем весе.

Когда у них спрашивали, как они относятся к тому, что им, уважаемым спортсменам, предстоит участвовать на подтанцовке у людей, которые проведут первые профессиональные бои в жизни, боксёры ответили, что есть такая часть публики, которую обычные спортсмены, будь они хоть трижды чемпионами, никогда не охватят, но блогеры, у которых на двоих 25 миллионов подписчиков, приведут всю эту публику именно на этот боксёрский вечер и заставят купить их трансляции, и те попутно посмотрят на настоящих спортсменов, а не только на своих кумиров.

В сравнении с вышесказанным бой, который пройдёт на "ВТБ-арене", — это вполне себе самостоятельное спортивное мероприятие, тем более что наши парни, как личности, да и как спортсмены, не чета заморским блогерам. И нужно отметить, что и подход к делу у Михаила Кокляева с Александром Емельяненко получился именно что русским, то есть более личным и серьёзным. Начнём с Михаила. Есть лёгкое пренебрежение, когда человека, отдавшего всю жизнь и большую часть здоровья спорту, именуют не иначе как какой-то там парень, поднимающий тяжести.

Михаил — настоящая легенда тяжёлой атлетики и силового экстрима. Он был в сборной России по тяжёлой атлетике, выигрывал самые престижные соревнования по силовому экстриму, получал награды из рук Арнольда Шварценеггера, который, кстати, будет внимательно следить за боем, устанавливал мировые рекорды.

Если говорить о Михаиле одним словом, то это, конечно же, "одержимость". Он, несмотря на все неудачи, всегда находил выход и достигал новых высот, не получилось пробиться на Олимпийские игры — ушёл в силовой экстрим, достиг вершин, но одновременно и заработал травмы, не совместимые с дальнейшей карьерой. Михаил, казалось бы, успокоился, завёл свой ютуб-канал, и вроде бы стало всё хорошо, но он постоянно хотел вернуться в спорт. Последний вид, в котором Кокляев был ещё силён, — это становая тяга.

Когда после неудачного выступления у него не осталось и этого, на помощь пришёл случай и вспыльчивый характер Александра Емельяненко. Конечно, единоборства — это не тяжёлая атлетика, но тому, насколько Михаил одержим любым новым занятием и вызовом, может позавидовать любой топовый действующий спортсмен. Тот же Конор Макгрегор на одной из пресс-конференций в Москве пожелал Кокляеву удачи и сказал, что искренне будет за него болеть, так как он тоже не побоялся прийти в не совсем свойственный для себя вид спорта и сразиться там с лучшими.

В свою же очередь, Александру Емельяненко ничья поддержка не нужна. Ему и так хорошо в своей роли антигероя. Если и Александра охарактеризовать одним словом, выбрав лишь цензурное, то это будет "нестабильность". Как в жизни, так и в спорте все авансы, которые выдавали Александру, всегда были заслуженными по причине его природного таланта, однако он редко их оправдывал.

В повседневной жизни и того хуже: все только и ждали, когда перестанет виться та самая верёвочка Александра и все его выходки, попадающие в новостные ленты, завершат его карьеру. Но нет. Александр подобно тому акробату или бычку из детской поговорки балансировал, качался на той верёвочке, на которой ему предвещали кончину, но так и не упал. Возможно, он приобрёл несвойственную ему стабильность? Хотя, конечно, очень специфическую.

Например, Емельяненко уже больше трёх лет находится в превосходной физической форме. Многие предрекали, что всё это закончится, как только Александр уйдёт из клуба "Ахмат", но нет — даже когда из-за очередного скандала с полицией из-за нетрезвого вождения от Александра ушли многие спортивные контракты, он упорно продолжал ежедневные тренировки. Например, к этому поединку от готовился в клубе "Торпедо" под руководством ещё советских тренеров с молодыми действующими боксёрами. Емельяненко всегда тяготел больше к ударке, чем к борьбе, и вот судьба его не бросает, даже бой с Кокляевым — это возможность ему показать, что он всё еще в деле.

Насчёт расклада перед боем. Многие сначала потешались над Михаилом. Во время первых месяцев его подготовки к бою очень уж зажатым и медленным он казался, да и по поводу самого тренировочного процесса возникали вопросы, но с момента объявления даты поединка и подписания контракта стало понятно, что мы можем как угодно относиться к затее Кокляева с боем, главное, что он сам настроен серьёзно.

Он значительно увеличил число спаррингов, и это видится единственно правильным решением, хотя и даётся Михаилу ой как нелегко. То и дело он появляется с новыми гематомами на лице. Технику, чувство дистанции и скорость за столь короткий срок до уровня Александра Михаилу уже не подтянуть, но вот свой шанс панчера и преимущество в габаритах Кокляев сможет использовать, только если не будет суетиться и выдержит первые многоударные серии от более опытного бойца, а они точно будут.

Для этого нужны спарринги, в которых тебя будут бить и бить будут больно. Тех, кто говорит, что единственная мотивация для парней в этом поединке —это деньги, наверное, никогда не били на спаррингах профессиональные спортсмены. Уже только во время этого процесса можно разлюбить любые деньги.

Желаю всем не моргать во время боя. Мне кажется, что мышечная масса Михаила, которую тот наращивал годами, с каждым последующим раундом будет ему лишь мешать, поэтому имеет смысл сразу включиться в бой, но и это будет очень рискованно с его стороны, потому что Емельяненко чертовски хорошо встречает соперника "на отходах". Только такой поверхностный расклад уже свидетельствует о том, что интрига самая настоящая. А громкие заголовки о бое года того и гляди подтвердятся. А что нам ещё нужно?