"Есть в России". Плёс

Лайф представляет новый проект, посвящённый двум вещам, которые мы в нашей редакции любим больше всего — это еда и путешествия. В каждом из выпусков ведущая Александра Сутормина отправляется со съёмочной группой в один из городов России, чтобы исследовать лучшие рестораны за пределами привычного и уютного Садового кольца.
Что особенного можно найти на сочинских рынках?
Где есть на Камчатке и на Байкале?
Могут ли рестораны в городах Золотого кольца, Сибири и Дальнего Востока дать фору лучшим заведениям столицы?
Кто достоин упоминания в гиде "Есть в России"?
Следите за нашим проектом и всё узнаете. В первой серии — Плёс.
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