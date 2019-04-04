"Есть в России". Плёс

Лайф представляет новый проект, посвящённый двум вещам, которые мы в нашей редакции любим больше всего — это еда и путешествия. В каждом из выпусков ведущая Александра Сутормина отправляется со съёмочной группой в один из городов России, чтобы исследовать лучшие рестораны за пределами привычного и уютного Садового кольца.

Что особенного можно найти на сочинских рынках?

Где есть на Камчатке и на Байкале?

Могут ли рестораны в городах Золотого кольца, Сибири и Дальнего Востока дать фору лучшим заведениям столицы?

Кто достоин упоминания в гиде "Есть в России"?

Следите за нашим проектом и всё узнаете. В первой серии — Плёс.