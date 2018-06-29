"Дарил цветы с памятника". На что готовы самые жадные мужчины, чтобы не платить

Одна из пользовательниц "Твиттера" попросила других поделиться своими историями про жадных представителей сильного пола. И, оказывается, у девушек действительно накипело.

Пост породил волну обсуждения, которая уже растянулась почти на 800 комментариев. И истории рассказываются самые неприглядные: возлюбленные дарят своим девушкам цветы с памятников, предъявляют чеки за подарки и многое другое. Так что смотрите на эти ужасные примеры человеческого малодушия и цените свою половинку, если она не из их числа.

девочки, прошу, поделитесь самыми трешовыми историям про мужиков, которые трясли с вас деньги даже на кофе — Настасья Филипповна (@vos_yeux) 28 июня 2018 г.

Был один знакомый, который меня очень долго добивался, периодически покупал разные вкусняхи, приглашал на концерты и всё в таком роде. После моего отказа он выставил мне счёт за всё, что потратил на меня за год, даже за жвачки и кофе (вёл список) vasha_gadost

Была история на втором свидании. Гуляли на набережной, обмолвилась, что хочу кофе. Он подвёл меня к дверям "Макдака", спросил: "Справишься?" — и пошёл курить Nomoremarmalade

По словам этой девушки, парень подвёз её домой после свидания. И, видимо, счёл, что отношения уже настолько "серьёзные", что решил разделить свои неожиданные траты с ней.

<...> Сразу прислал мне фотоотчёт, где он позирует со сломанным колесом и чеком, который ему влепили. <...> Товарищ всячески намекал на то, что я должна подкинуть ему денег за ремонт holy_mikado

Меня один чел позвал на ужин, потом оказалось, что не в рестик, а к себе домой. Ещё позже выяснилось, что продукты для ужина "по пути купишь". Ну и приготовить navyrost

Мне один бывший дарил цветы с памятника go_fen

В 18 лет парень предложил отдавать ему все мои деньги, потому что "тебе надо привыкать к тому, что такое семейный бюджет olllyaa

Не треш, но как-то один парень пригласил встретиться и попить кофе. После прогулки зашли в кофейню, он спрашивает, какой кофе я пью, заказывает себе, смотрит на меня, попивая кофеёк, и говорит: "А ты что, ничего не будешь брать? somesay3

По рассказам somesay3, парень в целом оказался не промах. Может, разумный эгоизм — это и хорошо, но здесь он какой-то совсем неразумный.

При этом он рассказывал историю. Встречался с девушкой долго, решили отправиться в Таиланд, оба откладывали к назначенной дате отдыха, у неё не хватило пары тысяч на билет, он сказал: "Ну, ты не успела", — и уехал без неё somesay3

Меня как-то бывший позвал на ужин, дома поделил сумму за все ингредиенты пополам, а потом в конце вечера сказал: "Ой, забыл перец посчитать, с тебя ещё 5 грн" ooh_laaaa

Спускаемся в метро, я краем глаза замечаю, что кто-то у урны оставил букет из пары роз. Он замешкался, дождался, пока я отвернусь, и решил жестом Амаяка Акопяня задарить мне это великолепие heyDorian

Мой целый год кормил пироженками и кофе, а когда разошлись, показал чеки и потребовал вернуть все деньги, а то в полицию пойдёт за вымогательство. В полицию он, кстати, позвонил, но ребята поржали и посоветовали вызвать скорую и подлечиться hey_mamka

Со мной заключал соглашение, что либо я ни с кем не встречаюсь полгода после расставания, либо возвращаю деньги за подарки ya_mogy

Один раз пошла на свиданку с чуваком, сели к нему в тачку, он достал контейнер с гречкой и котлетами, протянул мне банан со словами: "Давай тут пожрём, чтобы в кафе не тратиться. А то у меня на билет в кино не хватит" vezdedobrota

Девушка приготовила ужин, на что потратила тысячу гривен (около 2,5 тыс. рублей), и попросила парня купить вина. И вот что из этого вышло.

Мы зашли в магазин, он посмотрел на ценники и говорит: "Я вообще-то пить не буду, раз только ты пьёшь, то, давай, я тебе пива куплю". Ор в том, что за ужином он сам выпил почти всё моё пиво karinayuseeva

Подруга ходила на свидание. Зашли в кофейню. Он ей: "Кофе будешь?" Она выбрала. Он купил и: "Ты на карту мне кинешь потом?" Она молча открыла кошелёк и отсчитала 120 рублей. Он ей: "Там 124 цена dbredis

Когда мы гуляли, он сказал мне: "Чё, прям есть хочешь? Сильно? Может, до дома потерпишь? Если чё, у меня дома суп есть". <...> Мужику под 30 cyxoevino

История не совсем про "своего парня", о чём комментирующая осторожно предупредила заранее.

<...> Я как-то сидела в рестике с подругой и её парнем. Я оплатила свою часть счёта и оставила чаевые. Так её парень совершенно спокойно забрал эти чаевые себе! Заметив мой ошарашенный вид, сказал: "Ну а чё, мне на проезд будет Dash_Bilyk

Однако к обсуждению присоединились и представители обвиняемой стороны. Они тактично напомнили, что и девушки порой ведут себя так же и даже хуже.

<...> Ездил на машине к девушке в одну сторону 800 км, покупал цветы и подарки <...>, возил на море <...>, бывало, тратил на неё последнее, что было в кармане. А в итоге услышал по телефону: "Ты очень хороший, но я хочу расстаться, пока KaracalC

И в качестве резюме отлично подойдёт следующий комментарий.