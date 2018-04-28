Родные Жанны Фриске получили в наследство имущество певицы на сумму 91 млн руб.

Родные Жанны Фриске получили в наследство имущество певицы на сумму 91 млн рублей

Мосгорсуд отказался передать на рассмотрение в президиум Мосгорсуда кассационную жалобу отца скончавшейся в 2015 году от рака певицы Жанны Фриске Владимира Фриске на решение о возврате "Русфонду" 21,6 млн рублей, собранных на её лечение.

— Судья кассационной инстанции не нашла оснований для рассмотрения жалобы Владимира Фриске в президиуме Мосгорсуда, — рассказал представитель пресс-службы.

Осенью 2014 года "Русфонд" перечислил на счёт Жанны Фриске 25,1 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на её лечение. В июне 2015 года певица скончалась. После смерти Фриске её родственники предоставили фонду отчёт о расходовании лишь 3,5 млн рублей на оплату медицинских услуг. Благотворительная организация обратилась в суд, попросив взыскать оставшуюся сумму, 21,6 млн рублей, с её родителей, а также малолетнего сына Платона, интересы которого представлял его законный представитель — гражданский муж певицы журналист Дмитрий Шепелев. Они являются её наследниками.

Перовский суд столицы в мае 2017 года удовлетворил иск "Русфонда", обязав ответчиков выплатить в солидарном порядке 21,6 млн рублей. В августе прошлого года Мосгорсуд утвердил это решение.

Сейчас семье Фриске, её супругу и сыну грозит лишение имущества — для того чтобы покрыть долг, недвижимость могут выставить на торги. Речь идёт о земельном участке в деревне Крюково округа Истра Истринского района и расположенном на этой территории доме.

"Для определения рыночной стоимости имущества, принадлежавшего Фриске Ж.В. на момент её смерти и перешедшего согласно материалам наследственного дела в собственность ответчиков, суд назначил по делу судебную оценочную экспертизу... Согласно экспертного заключения стоимость унаследованного ответчиками имущества составляет 91.246.502,00 рублей", — говорится в документах суда.