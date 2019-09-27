15-летняя девочка, которую пыталась спасти Жанна Фриске, умерла от рака мозга

Шесть лет назад Наташе Долматовой поставили страшный диагноз: рак мозга. Четыре года назад от подобного заболевания умерла Жанна Фриске. Теперь битву проиграла и девочка.

Болезнь настигла школьницу в 2013 году. Наташа стала жаловаться на головные боли, рвоту, плохое зрение. И врачи сообщили родителям страшную весть — рак. С тех по каждый день стал для юной пермячки борьбой за жизнь.

Девочке требовалось дорогостоящее лечение. И для того чтобы отправить её в клинику в Германии, была пожертвована часть денег, собранных на лечение Жанны Фриске. Певица тоже сражалась со смертельным заболеванием. Кроме того, сама артистка звонила и поддерживала семью, принявшую участие в программе "Пусть говорят", пишет Starhit.

Она была такой оптимистичной. Советовала больше двигаться и радоваться жизни. Сообщила ей, что дочь даже не ходит. Фриске убеждала: "Ставьте её на ноги <...>. Меня мама с папой и сестра водили по берегу моря в Латвии. И это было такое счастье!" Мама Наташи Долматовой

Наташа храбро и упорно боролась за свою жизнь. Несмотря на болезнь, она принимала участие в различных городских мероприятиях, пишет КП. Но на прошлой неделе девочке стало хуже, и её увезли в больницу. 26 сентября Наташи не стало. Незадолго до смерти 15-летняя пермячка осуществила свою заветную мечту — побывала на море.

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