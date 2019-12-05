"Чтоб он сдох". Отец Жанны Фриске заявил, что дочь ненавидела Шепелева

Дмитрий Шепелев дал откровенное интервью, в котором рассказал много нового об отношениях с певицей. Однако это совсем не понравилось её отцу.

В частности, Шепелев заявил, что отношения Жанны с её отцом были весьма напряжёнными. Ведущий утверждает, что певица избегала общения с Владимиром и постоянно конфликтовала с ним.

"У неё были тяжелейшие отношения с отцом, они не разговаривали по полгода... Она предупреждала, что они, безусловно, будут гадить и по возможности бороться", — рассказал Шепелев в шоу "Осторожно, Собчак".

Однако у Владимира своё мнение на этот счёт. Мужчина не стал стесняться в выражениях и сообщил "Стархиту", что все слова Шепелева — враньё. Впрочем, он также признал, что конфликты были, но это происходит во всех семьях. По словам отца, в последние два года жизни Жанны он постоянно о ней заботился, в отличие от Шепелева.

Чтоб он сдох после таких слов! Мы с дочкой последние два года не отходили друг от друга. И она любила что папу, что маму больше всего на свете. Эту мразь она ненавидела. Всё, не хочу больше на эту тему говорить Владимир Фриске

Шепелев также рассказал о шокирующем случае, когда на встречу с внуком Владимир пришёл с пистолетом и стал угрожать ведущему. К счастью, охранник отвёл мужчину.

Через несколько месяцев мы с Платоном возвращаемся в квартиру. Нас поджидает пять человек, двое из которых были в федеральном розыске. На наших глазах моему охраннику ломают руку. Они пытаются избить его и дать допуск дедушке, который тянется к внуку Дмитрий Шепелев

Напомним, Жанны не стало в 2015 году после продолжительной борьбы с раком мозга. После этого начались разбирательства семьи Фриске с благотворительным фондом. Родственников звезды обвиняли в хищении более 20 миллионов рублей.