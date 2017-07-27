Эмин Агаларов создаёт новую музыкальную премию

Сегодня в Баку стартует ежегодный музыкальный фестиваль "Жара". Звёзды уже занимают гостиничные люксы и готовят свои наряды для церемонии открытия. В эти минуты традиционно проходит пресс-конференция, на которой организатор фестиваля Сергей Кожевников объявил о создании новой музыкальной премии. Так, 4 марта 2018 года в столичном "Крокус сити холле" пройдёт первая премия телеканала "Жара".

— Сначала мы на эту тему не думали, но многие артисты обратились к нам с идеей: такое замечательное событие большое проходит в Баку. Это органично: море, солнце, пляж. А как же Москва?! Прислушавшись к просьбам наших коллег, мы устроим не менее грандиозное событие зимой или весной в Москве. Я думаю, что это произойдёт 4 марта 2018 года в столичном "Крокус сити холле".