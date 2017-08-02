Эмин Агаларов потратил на фестиваль "Жара" в Баку $5 000 000

Нет никаких сомнений, что одним из самых масштабных зрелищ в этом году, станет музыкальный фестиваль "Жара", отгремевший в Баку на днях и собравший на побережье Каспийского моря весь российский шоу-бизнес. Организаторы действа — певец и бизнесмен Эмин Агаларов, музыкант и продюсер Григорий Лепс и создатель "Русского Радио" Сергей Кожевников сдержали обещание поразить размахом события всех интересующихся музыкальной индустрией. Хотя слову "поразить" можно найти более подходящий синоним: "Жара" точным выстрелом фактически "убила" всех возможных конкурентов на поле музыкальных фестивалей. Ну где ещё, скажите, в жару 40 градусов по доброй воле соберётся весь московский бомонд во главе с Пугачёвой, будет с аппетитом жевать сочного барашка на вертеле под "Рюмку водки на столе" Лепса и до шести утра четыре дня подряд отплясывать на роскошных вечеринках в личной резиденции Агаларова на территории легендарного лакшери-курорта Sea Breeze? Происходило всё это на фоне битком набитой 50 тысячами зрителей площадки на открытом воздухе, куда билеты были раскуплены за месяц до старта фестиваля.

Super подсчитал все траты на "Жару", которые легли на плечи принявшего нашествие звезд у себя на Родине Эмина Агаларова, и проанализировал главное, чем запомнился фестиваль в этом году.

Организаторы "Жары" совершили невозможное — привезли в столицу Азербайджана Аллу Пугачеву.

В интервью Super Эмин Агаларов признался — уговорить 68-летнюю Примадонну побороть свой страх перед полётами на самолётах и категорическую непереносимость жары получилось у него за пятнадцать минут. Остаётся лишь догадываться, какими суммами апеллировал певец, приводя доводы о необходимости для Аллы Борисовны насладиться достопримечательностями Баку под раскалённым солнцем, дающим в тени +45 градусов. Однако посетить фестиваль у Пугачевой был ещё один весомый повод — на "Жаре" состоялся её творческий вечер, где весь шоу-бизнес в очередной раз перепел её легендарные хиты.

Сенсационное появление на "Жаре" в качестве гостя лидера легендарных Rammstein — Тилля Линдеманна заинтересовало международные СМИ.

И немецкая звезда не просто присутствовала на одном из концертов — все четыре дни "Жары" г-н Линдеманн наслаждался обществом звёзд российского шоу-бизнеса, которые в ВИП-зоне вереницами тянулись к его столу за селфи и тостом на брудершафт. Рокер покорно слушал вокальные экзерсисы певицы Жасмин, шутки Максима Галкина и разговаривал за жизнь с Лолитой Милявской, создавая впечатление довольного происходящим человека, пока в одно прекрасное утро в фанаты Rammstein не обнаружили в "Инстаграме" видео, где Тилль с табличкой Help взмолился, попросив спасти его от российских звёзд, к которым он попал в "плен". Спастись европейской звезде однако удалось лишь после финальной афтепати последнего дня фестиваля. Говорят, улетал на родину в Германию Линдеманн с телефоном, забитым номерами первых красоток российского бомонда.

Лолита Милявская стала самым популярным интернет-мемом после появления на сцене "Жары" в обтягивающем комбинезоне.

53-летняя певица разбила спокойное русло фестиваля, став главной темой для обсуждений в социальных сетях, которые в мгновение заполонили мемы всех вариаций. Лола призналась — сделала она это намеренно, чтобы показать своё отношение к канонам и стандартам поп-див российского шоу-бизнеса.

Затраты на фестиваль "Жара" составили 5 000 000 долларов.

Фантастическая сумма по меркам нынешних фестивалей, из-за кризиса в последние годы экономящих каждую копейку. В распоряжении Super оказалась смета расходов на Бакинский праздник.

Бюджет фествиаля — 5 000 000 $

Аудитория — 50 000 зрителей

850 участников (включая артистов и коллективы)

100 легковых авто бизнес-класса

72 спринтера для перевоза волонтёров, журналистов и коллективы

Угощение для ВИП-вечеринок — 266 зарезанных баранов

Карабао — 30 000 банок

Гузу — 4 тонны

750 фейерверков

Сухой лёд для тяжёлого дыма— 420 кг

Вспышки пиротехнические — 160 штук

Фонтаны пиротехнические — 290 штук

5 литров мыльных пузырей

4000 шт шариков с логотипами

Шампанское Dom Perignon — 550 шт

Шампанское Moet Chandon — 1500 шт

Осетрина — 1 тонна

Кальян — 1500 шт